Вкусный картофельный пирог с мясом и грибами: как приготовить сытное блюдо на ужин
Для вкусного и сытного ужина на скорую руку прекрасно подойдет картофельный пирог. Такое блюдо готовится без лишней мороки и сочетает ингредиенты, которые любят все. Пока пирог в духовке – вы можете заниматься своими делами.
Идея приготовления картофельного пирога с мясом и грибами опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 5-6 шт.
- грибы – 250 г
- филе индейки/курицы – 300 г
- яйца – 3 шт.
- сметана/сливки – 200 мл.
- сыр твердый – 100 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель отварить до готовности, размять в пюре, посолить и поперчить.
2. Выложить в форму, утрамбовать – это будет основа пирога.
3. Поставить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
4. На сковородке обжарить нарезанную индейку около 7 минут на сильном огне.
5. Добавить грибы, посолить и обжарить еще минут 7.
6. Выложить эту начинку на запеченную картофельную основу.
7. Сделать заливку: взбить яйца со сметаной и щепоткой соли. Вылить на начинку.
8. Посыпать тертым сыром.
9. Запекать еще 20 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.
