Для вкусного и сытного ужина на скорую руку прекрасно подойдет картофельный пирог. Такое блюдо готовится без лишней мороки и сочетает ингредиенты, которые любят все. Пока пирог в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Видео дня

Идея приготовления картофельного пирога с мясом и грибами опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт.

грибы – 250 г

филе индейки/курицы – 300 г

яйца – 3 шт.

сметана/сливки – 200 мл.

сыр твердый – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отварить до готовности, размять в пюре, посолить и поперчить.

2. Выложить в форму, утрамбовать – это будет основа пирога.

3. Поставить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

4. На сковородке обжарить нарезанную индейку около 7 минут на сильном огне.

5. Добавить грибы, посолить и обжарить еще минут 7.

6. Выложить эту начинку на запеченную картофельную основу.

7. Сделать заливку: взбить яйца со сметаной и щепоткой соли. Вылить на начинку.

8. Посыпать тертым сыром.

9. Запекать еще 20 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: