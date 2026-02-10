Майонезный салат со свеклой – элементарное в приготовлении блюдо. Добавьте плавленый сыр и яйца. А также не забудьте о чесноке. Готовую массу можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или как намазку на хлебе.

Идея приготовления вкусного салата из свеклы опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

плавленые сырки – 2 шт.

яйца вареные – 2 шт.

свекла вареная – 3 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

греческий йогурт – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натереть на крупную терку.

2. Добавить измельченный чеснок.

3. Заправить греческим йогуртом и майонезом.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Хорошо перемешать и подавать.

