Вкусный майонезный салат из свеклы: добавьте плавленый сыр и чеснок

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
6
Майонезный салат со свеклой – элементарное в приготовлении блюдо. Добавьте плавленый сыр и яйца. А также не забудьте о чесноке. Готовую массу можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или как намазку на хлебе.

Идея приготовления вкусного салата из свеклы опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

  • плавленые сырки – 2 шт.
  • яйца вареные – 2 шт.
  • свекла вареная – 3 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • греческий йогурт – по вкусу
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натереть на крупную терку.

2. Добавить измельченный чеснок.

3. Заправить греческим йогуртом и майонезом.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Хорошо перемешать и подавать.

