Вкусный майонезный салат из свеклы: добавьте плавленый сыр и чеснок
Майонезный салат со свеклой – элементарное в приготовлении блюдо. Добавьте плавленый сыр и яйца. А также не забудьте о чесноке. Готовую массу можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или как намазку на хлебе.
Идея приготовления вкусного салата из свеклы опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- плавленые сырки – 2 шт.
- яйца вареные – 2 шт.
- свекла вареная – 3 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- греческий йогурт – по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натереть на крупную терку.
2. Добавить измельченный чеснок.
3. Заправить греческим йогуртом и майонезом.
4. Посолить и поперчить по вкусу.
5. Хорошо перемешать и подавать.
