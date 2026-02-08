Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
396
Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: как приготовить

Куриные сердечки можно вкусно потушить в сметане. Также из такого субпродукта получается сытный салат, который прекрасно подходит и на каждый день, и для праздничного стола. Мясо для такого блюда нужно просто отварить.

Идея приготовления вкусного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриные сердца – 400-500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • слабосоленые огурчики – 4-5 шт.
  • горошек – 0,5 банки
  • майонез
  • зелень
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: как приготовить

1. Куриные сердечки промыть.

2. Почистить от жира.

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: как приготовить

3. Разрезать пополам и отварить в подсоленной воде после закипания 15 минут.

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: как приготовить

4. Из моркови и лука сделать зажарку.

5. Все нарезать полосками.

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: как приготовить

6. Заправить майонезом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты