Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: как приготовить
Куриные сердечки можно вкусно потушить в сметане. Также из такого субпродукта получается сытный салат, который прекрасно подходит и на каждый день, и для праздничного стола. Мясо для такого блюда нужно просто отварить.
Идея приготовления вкусного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные сердца – 400-500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- слабосоленые огурчики – 4-5 шт.
- горошек – 0,5 банки
- майонез
- зелень
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки промыть.
2. Почистить от жира.
3. Разрезать пополам и отварить в подсоленной воде после закипания 15 минут.
4. Из моркови и лука сделать зажарку.
5. Все нарезать полосками.
6. Заправить майонезом.
