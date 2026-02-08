Куриные сердечки можно вкусно потушить в сметане. Также из такого субпродукта получается сытный салат, который прекрасно подходит и на каждый день, и для праздничного стола. Мясо для такого блюда нужно просто отварить.

Идея приготовления вкусного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриные сердца – 400-500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйца – 3 шт.

слабосоленые огурчики – 4-5 шт.

горошек – 0,5 банки

майонез

зелень

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки промыть.

2. Почистить от жира.

3. Разрезать пополам и отварить в подсоленной воде после закипания 15 минут.

4. Из моркови и лука сделать зажарку.

5. Все нарезать полосками.

6. Заправить майонезом.

