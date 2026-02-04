Пекинская капуста – очень простой и бюджетный продукт. Очень удачной идеей будет приготовить из такой зелени именно салат. Добавьте разнообразные овощи, а также сочное куриное филе.

Идея приготовления вкусного салата с пекинской капустой и курицей опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 200 г

огурец крупный – 1 шт. (200 г)

консервированная кукуруза – 0,5 б

укроп, петрушка

майонез – 70-100 г

горчица зернами – 1 ч.л.

соль, черный перец

куриное филе – 1 шт. (350 г)

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

соевый соус – 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать на кусочки вдоль.

2. Замариновать с солью, специями и соевым соусом.

3. Обжарить на растительном масле до готовности.

4. Порезать небольшими кусочками.

5. В салатнике соединить нарезанную пекинскую капусту, огурец, кукурузу, куриное филе, зелень, майонез, горчицу зернами, соль и перец.

