Вкусный майонезный салат с пекинской капустой: делимся простым рецептом
Пекинская капуста – очень простой и бюджетный продукт. Очень удачной идеей будет приготовить из такой зелени именно салат. Добавьте разнообразные овощи, а также сочное куриное филе.
Идея приготовления вкусного салата с пекинской капустой и курицей опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 200 г
- огурец крупный – 1 шт. (200 г)
- консервированная кукуруза – 0,5 б
- укроп, петрушка
- майонез – 70-100 г
- горчица зернами – 1 ч.л.
- соль, черный перец
- куриное филе – 1 шт. (350 г)
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
- соевый соус – 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать на кусочки вдоль.
2. Замариновать с солью, специями и соевым соусом.
3. Обжарить на растительном масле до готовности.
4. Порезать небольшими кусочками.
5. В салатнике соединить нарезанную пекинскую капусту, огурец, кукурузу, куриное филе, зелень, майонез, горчицу зернами, соль и перец.
