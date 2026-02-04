Вкусный майонезный салат с пекинской капустой: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
987
Вкусный майонезный салат с пекинской капустой: делимся простым рецептом

Пекинская капуста – очень простой и бюджетный продукт. Очень удачной идеей будет приготовить из такой зелени именно салат. Добавьте разнообразные овощи, а также сочное куриное филе.

Идея приготовления вкусного салата с пекинской капустой и курицей опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Вкусный майонезный салат с пекинской капустой: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 200 г
  • огурец крупный – 1 шт. (200 г)
  • консервированная кукуруза – 0,5 б
  • укроп, петрушка
  • майонез – 70-100 г
  • горчица зернами – 1 ч.л.
  • соль, черный перец
  • куриное филе – 1 шт. (350 г)
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок
  • соевый соус – 2 ст.л

Способ приготовления:

Вкусный майонезный салат с пекинской капустой: делимся простым рецептом

1. Куриное филе разрезать на кусочки вдоль.

2. Замариновать с солью, специями и соевым соусом.

Вкусный майонезный салат с пекинской капустой: делимся простым рецептом

3. Обжарить на растительном масле до готовности.

Вкусный майонезный салат с пекинской капустой: делимся простым рецептом

4. Порезать небольшими кусочками.

5. В салатнике соединить нарезанную пекинскую капусту, огурец, кукурузу, куриное филе, зелень, майонез, горчицу зернами, соль и перец.

Вкусный майонезный салат с пекинской капустой: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты