Вкусный маринованный лук к мясным и рыбным блюдам: делимся быстрым рецептом
Маринованный лук – идеальная закуска к мясным блюдам, особенно шашлыку. К тому же маринуется лук очень просто, достаточно всего лишь порезать лук, добавить специи и мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего маринованного лука, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- лук красный 350 г
- укроп, петрушка по желанию
- сахар 2 ч.л
- соль 1 ч.л (без горки)
- уксус 9% 2 ст.л
- растительное масло 2 ст.л
- вода 4 ст.л
Способ приготовления:
1. Порежьте кольцами лук.
2. Добавьте соль, сахар, уксус, масло, воду и зелень.
Маринуем 30 минут и можно есть!
