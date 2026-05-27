Вкусный маринованный лук к мясным и рыбным блюдам: делимся быстрым рецептом

Ирина Мельниченко
Маринованный лук – идеальная закуска к мясным блюдам, особенно шашлыку. К тому же маринуется лук очень просто, достаточно всего лишь порезать лук, добавить специи и мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего маринованного лука, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

  • лук красный 350 г
  • укроп, петрушка по желанию
  • сахар 2 ч.л
  • соль 1 ч.л (без горки)
  • уксус 9% 2 ст.л
  • растительное масло 2 ст.л
  • вода 4 ст.л

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами лук.

2. Добавьте соль, сахар, уксус, масло, воду и зелень.

Маринуем 30 минут и можно есть!

