Салаты для новогоднего стола можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А для того, чтобы салаты были сытными, добавить можно филе, крабовые палочки, тунец, красную рыбу, сельдь.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Зима", который готовится элементарно.

Ингредиенты:

картофель отварной 2 шт.

тунец 2 б.

лук 1 шт. ( мариную 1 ч.л соли, 1 ч. л. сахара, 2 ч. л. уксуса, кипяток)

плавленые сырки 3 шт.

морковь отварная 2 шт.

яйца вареные 5 шт.

майонез

Способ приготовления:

1. Овощи сварите, натрите. Лук замаринуйте.

2. Сыр и яйца также натрите.

3. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом.

