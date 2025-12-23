Вкусный новогодний салат "Зима": рецепт блюда, который вкуснее за оливье

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
765
Салаты для новогоднего стола можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А для того, чтобы салаты были сытными, добавить можно филе, крабовые палочки, тунец, красную рыбу, сельдь.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Зима", который готовится элементарно.

Ингредиенты:

  • картофель отварной 2 шт.
  • тунец 2 б.
  • лук 1 шт. ( мариную 1 ч.л соли, 1 ч. л. сахара, 2 ч. л. уксуса, кипяток)
  • плавленые сырки 3 шт.
  • морковь отварная 2 шт.
  • яйца вареные 5 шт.
  • майонез

Способ приготовления:

1. Овощи сварите, натрите. Лук замаринуйте.

2. Сыр  и яйца также натрите. 

3. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом.

