Вкусный новогодний салат "Зима": рецепт блюда, который вкуснее за оливье
Салаты для новогоднего стола можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А для того, чтобы салаты были сытными, добавить можно филе, крабовые палочки, тунец, красную рыбу, сельдь.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Зима", который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- картофель отварной 2 шт.
- тунец 2 б.
- лук 1 шт. ( мариную 1 ч.л соли, 1 ч. л. сахара, 2 ч. л. уксуса, кипяток)
- плавленые сырки 3 шт.
- морковь отварная 2 шт.
- яйца вареные 5 шт.
- майонез
Способ приготовления:
1. Овощи сварите, натрите. Лук замаринуйте.
2. Сыр и яйца также натрите.
3. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом.
