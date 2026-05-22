Когда нужно приготовить сытный обед без лишних хлопот, выручают простые блюда в духовке. Сочетание сочного мяса, ароматного картофеля и специй всегда остается одним из самых удачных вариантов для всей семьи. Все готовится на одном противне, поэтому не придется тратить много времени на кухне. Такой рецепт отлично подойдет и для буднего дня, и для домашнего обеда на выходных.

Идея приготовления сытного ужина из картофеля и мяса на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

говяжий фарш – 700 г

картофель – 800 г

сладкий красный перец – 1 шт.

зелень или кинза – 50 г

томатная паста – 2 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

прованские травы – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Переложите говяжий фарш в глубокую миску.

2. Добавьте томатную пасту, мелко нарезанный сладкий перец, измельченную зелень, копченую паприку, соль и черный перец. Хорошо перемешайте массу до однородности.

3. Сформируйте небольшие котлетки одинакового размера. По желанию сделайте сверху легкие надрезы ножом или палочкой – так блюдо будет выглядеть более аппетитно после запекания.

Картофель очистите и нарежьте средними кусочками. Добавьте оливковое масло, соль, черный перец и прованские травы. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли картофель.

Застелите противень пергаментом. Выложите подготовленный картофель и мясные котлетки рядом одним слоем.

Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-50 минут. За это время картофель станет мягким и румяным, а мясо хорошо пропечется и останется сочным.

Подавайте готовое блюдо горячим, дополнив свежими овощами или легким соусом. Такой обед в духовке получается очень сытным, ароматным и отлично подходит для большой семьи.

