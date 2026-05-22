Вкусный обед из мяса и картофеля в духовке: делимся простым рецептом
Когда нужно приготовить сытный обед без лишних хлопот, выручают простые блюда в духовке. Сочетание сочного мяса, ароматного картофеля и специй всегда остается одним из самых удачных вариантов для всей семьи. Все готовится на одном противне, поэтому не придется тратить много времени на кухне. Такой рецепт отлично подойдет и для буднего дня, и для домашнего обеда на выходных.
Идея приготовления сытного ужина из картофеля и мяса на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- говяжий фарш – 700 г
- картофель – 800 г
- сладкий красный перец – 1 шт.
- зелень или кинза – 50 г
- томатная паста – 2 ч.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- прованские травы – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Переложите говяжий фарш в глубокую миску.
2. Добавьте томатную пасту, мелко нарезанный сладкий перец, измельченную зелень, копченую паприку, соль и черный перец. Хорошо перемешайте массу до однородности.
3. Сформируйте небольшие котлетки одинакового размера. По желанию сделайте сверху легкие надрезы ножом или палочкой – так блюдо будет выглядеть более аппетитно после запекания.
Картофель очистите и нарежьте средними кусочками. Добавьте оливковое масло, соль, черный перец и прованские травы. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли картофель.
Застелите противень пергаментом. Выложите подготовленный картофель и мясные котлетки рядом одним слоем.
Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-50 минут. За это время картофель станет мягким и румяным, а мясо хорошо пропечется и останется сочным.
Подавайте готовое блюдо горячим, дополнив свежими овощами или легким соусом. Такой обед в духовке получается очень сытным, ароматным и отлично подходит для большой семьи.
