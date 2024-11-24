Вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками: как правильно приготовить удачное тесто

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками: как правильно приготовить удачное тесто

Бисквит является основой многих популярных десертов. Для того, чтобы сделать такое тесто пышным и воздушным, много времени вам не понадобится. Нужно только дополнить коржи нежным кремом, а также шоколадной помадкой.

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Идея приготовления бисквитного орехового торта опубликована на странице фудблогера Яны с ником droboshevska y в Instagram. Есть десерт следует после пропитки.

Вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками: как правильно приготовить удачное тесто

Ингредиенты для бисквита:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 120 г
  • мука – 115 г
  • разрыхлитель – 5 г
  • ванилин
  • грецкие орехи – 60 г
  • соль – щепотка

Ингредиенты для крема:

  • сливочный творог – 250 г
  • вареное сгущенку – 300 г
  • сметана – 50 г
  • шоколад – 90 г
  • молоко – 30 г
  • грецкий орех – 40 г
  • молоко для утечки бисквита.

Способ приготовления:

Вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками: как правильно приготовить удачное тесто

1. Очищенные орехи поджарить при температуре 180 градусов 15 минут. Затем немного измельчить их.

2. Для бисквита отделить 4 белка от 4 желтков.

Вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками: как правильно приготовить удачное тесто

3. Белки с щепоткой соли взбить до твердых пиков, постепенно добавляя сахар и ванилин.

4. Когда меренга будет готова, ввести по 1 желтку и еще немного взбить.

Вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками: как правильно приготовить удачное тесто

5. К этой смеси добавить муку и разрыхлитель. Осторожно перемешайте все до однородности.

6. Добавляем большую часть орехов и перемешаем.

7. Перелить смесь в форму и выпекать 20-25 минут при температуре 160 градусов. Готовый, охлажденный бисквит разрезать на 3 коржа.

Вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками: как правильно приготовить удачное тесто

8. Для крема соединить сливочный сыр, сметану и вареную сгущенку. Сбить до однородности.

Вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками: как правильно приготовить удачное тесто

9. Собрать торт: корж, пропитать его молоком, затем крем, снова корж, пропитать его молоком, крем, еще корж, пропитать его молоком и снова крем.

10. Растопить шоколад с молоком, перемешать до однородности и полить им торт, посыпать орехами.

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