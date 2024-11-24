Бисквит является основой многих популярных десертов. Для того, чтобы сделать такое тесто пышным и воздушным, много времени вам не понадобится. Нужно только дополнить коржи нежным кремом, а также шоколадной помадкой.

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Идея приготовления бисквитного орехового торта опубликована на странице фудблогера Яны с ником droboshevska y в Instagram. Есть десерт следует после пропитки.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 4 шт.

сахар – 120 г

мука – 115 г

разрыхлитель – 5 г

ванилин

грецкие орехи – 60 г

соль – щепотка

Ингредиенты для крема:

сливочный творог – 250 г

вареное сгущенку – 300 г

сметана – 50 г

шоколад – 90 г

молоко – 30 г

грецкий орех – 40 г

молоко для утечки бисквита.

Способ приготовления:

1. Очищенные орехи поджарить при температуре 180 градусов 15 минут. Затем немного измельчить их.

2. Для бисквита отделить 4 белка от 4 желтков.

3. Белки с щепоткой соли взбить до твердых пиков, постепенно добавляя сахар и ванилин.

4. Когда меренга будет готова, ввести по 1 желтку и еще немного взбить.

5. К этой смеси добавить муку и разрыхлитель. Осторожно перемешайте все до однородности.

6. Добавляем большую часть орехов и перемешаем.

7. Перелить смесь в форму и выпекать 20-25 минут при температуре 160 градусов. Готовый, охлажденный бисквит разрезать на 3 коржа.

8. Для крема соединить сливочный сыр, сметану и вареную сгущенку. Сбить до однородности.

9. Собрать торт: корж, пропитать его молоком, затем крем, снова корж, пропитать его молоком, крем, еще корж, пропитать его молоком и снова крем.

10. Растопить шоколад с молоком, перемешать до однородности и полить им торт, посыпать орехами.

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