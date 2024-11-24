Вкусный ореховый торт с бисквитными лепешками: как правильно приготовить удачное тесто
Бисквит является основой многих популярных десертов. Для того, чтобы сделать такое тесто пышным и воздушным, много времени вам не понадобится. Нужно только дополнить коржи нежным кремом, а также шоколадной помадкой.
Идея приготовления бисквитного орехового торта опубликована на странице фудблогера Яны с ником droboshevska y в Instagram. Есть десерт следует после пропитки.
Ингредиенты для бисквита:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 120 г
- мука – 115 г
- разрыхлитель – 5 г
- ванилин
- грецкие орехи – 60 г
- соль – щепотка
Ингредиенты для крема:
- сливочный творог – 250 г
- вареное сгущенку – 300 г
- сметана – 50 г
- шоколад – 90 г
- молоко – 30 г
- грецкий орех – 40 г
- молоко для утечки бисквита.
Способ приготовления:
1. Очищенные орехи поджарить при температуре 180 градусов 15 минут. Затем немного измельчить их.
2. Для бисквита отделить 4 белка от 4 желтков.
3. Белки с щепоткой соли взбить до твердых пиков, постепенно добавляя сахар и ванилин.
4. Когда меренга будет готова, ввести по 1 желтку и еще немного взбить.
5. К этой смеси добавить муку и разрыхлитель. Осторожно перемешайте все до однородности.
6. Добавляем большую часть орехов и перемешаем.
7. Перелить смесь в форму и выпекать 20-25 минут при температуре 160 градусов. Готовый, охлажденный бисквит разрезать на 3 коржа.
8. Для крема соединить сливочный сыр, сметану и вареную сгущенку. Сбить до однородности.
9. Собрать торт: корж, пропитать его молоком, затем крем, снова корж, пропитать его молоком, крем, еще корж, пропитать его молоком и снова крем.
10. Растопить шоколад с молоком, перемешать до однородности и полить им торт, посыпать орехами.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: