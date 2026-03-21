Домашние салаты можно готовить из любой зелени, а также свежих и запеченных овощей. Для более сытного варианта добавьте запеченное филе, креветки, мясо, печень, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из зелени, с филе, апельсином и вкусным соусом.

Ингредиенты на 2 порции:

1 куриное филе

10 черри или 1 средний томат

1 огурец

100 г твердого сыра (или моцарелла)

1 апельсин

Маринад для филе:

масло, томат, чеснок и базилик, соевый соус, паприка, сухой чеснок, щепотка соли

Медово-горчичный соус:

2-3 ст.л. масла томат

чеснок и базилик

1 ст.л. меда

1 ст.л. лимонного сока

по 1 ч.л. горчицы американской и дижонской

щепотка соли и перца

Способ приготовления:

1. Филе разрезаем вдоль, маринуем специями и ароматным маслом и травами, оставляем на 5 минут, и жарим на сковороде до готовности с 2-х сторон.

2. Апельсин полностью очищаем и острым ножом вырезаем филе апельсина.

3. Для медово-горчичного соуса соединяем вместе все ингредиенты и взбиваем вилкой, соус быстро загустеет.

4. Салат подаем на двух порционных тарелках, или же в одном салатнике, поливаем соусом перед подачей, приятного аппетита!

