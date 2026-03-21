Вкусный овощной салат с филе, апельсинами и горчичным соусом: рецепт идеального блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт салата

Домашние салаты можно готовить из любой зелени, а также свежих и запеченных овощей. Для более сытного варианта добавьте запеченное филе, креветки, мясо, печень, сыр. 

Вкусный овощной салат с филе, апельсинами и горчичным соусом: рецепт идеального блюда для пасхального стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из зелени, с филе, апельсином и вкусным соусом.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 1 куриное филе
  • 10 черри или 1 средний томат
  • 1 огурец
  • 100 г твердого сыра (или моцарелла)
  • 1 апельсин

Маринад для филе:

  • масло, томат, чеснок и базилик, соевый соус, паприка, сухой чеснок, щепотка соли

Медово-горчичный соус:

  • 2-3 ст.л. масла томат
  • чеснок и базилик
  • 1 ст.л. меда
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • по 1 ч.л. горчицы американской и дижонской
  • щепотка соли и перца

Способ приготовления: 

1. Филе разрезаем вдоль, маринуем специями и ароматным маслом и травами, оставляем на 5 минут, и жарим на сковороде до готовности с 2-х сторон. 

Вкусный овощной салат с филе, апельсинами и горчичным соусом: рецепт идеального блюда для пасхального стола

2. Апельсин полностью очищаем и острым ножом вырезаем филе апельсина. 

Вкусный овощной салат с филе, апельсинами и горчичным соусом: рецепт идеального блюда для пасхального стола

3. Для медово-горчичного соуса соединяем вместе все ингредиенты и взбиваем вилкой, соус быстро загустеет. 

Вкусный овощной салат с филе, апельсинами и горчичным соусом: рецепт идеального блюда для пасхального стола

4. Салат подаем на двух порционных тарелках, или же в одном салатнике, поливаем соусом перед подачей, приятного аппетита!

Вкусный овощной салат с филе, апельсинами и горчичным соусом: рецепт идеального блюда для пасхального стола

