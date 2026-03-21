Вкусный овощной салат с филе, апельсинами и горчичным соусом: рецепт идеального блюда для пасхального стола
Домашние салаты можно готовить из любой зелени, а также свежих и запеченных овощей. Для более сытного варианта добавьте запеченное филе, креветки, мясо, печень, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из зелени, с филе, апельсином и вкусным соусом.
Ингредиенты на 2 порции:
- 1 куриное филе
- 10 черри или 1 средний томат
- 1 огурец
- 100 г твердого сыра (или моцарелла)
- 1 апельсин
Маринад для филе:
- масло, томат, чеснок и базилик, соевый соус, паприка, сухой чеснок, щепотка соли
Медово-горчичный соус:
- 2-3 ст.л. масла томат
- чеснок и базилик
- 1 ст.л. меда
- 1 ст.л. лимонного сока
- по 1 ч.л. горчицы американской и дижонской
- щепотка соли и перца
Способ приготовления:
1. Филе разрезаем вдоль, маринуем специями и ароматным маслом и травами, оставляем на 5 минут, и жарим на сковороде до готовности с 2-х сторон.
2. Апельсин полностью очищаем и острым ножом вырезаем филе апельсина.
3. Для медово-горчичного соуса соединяем вместе все ингредиенты и взбиваем вилкой, соус быстро загустеет.
4. Салат подаем на двух порционных тарелках, или же в одном салатнике, поливаем соусом перед подачей, приятного аппетита!
