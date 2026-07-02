Вкусный паштет из куриного филе: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
153
Вкусный паштет из куриного филе: как приготовить в домашних условиях
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Домашний паштет из куриного филе станет отличной альтернативой магазинным паштетам. Он получается нежным, ароматным и готовится из простых продуктов, которые легко найти на кухне. Такой паштет прекрасно подходит на завтрак, в качестве перекуса или для праздничного стола. Лучше всего подавать его со свежим хлебом или хрустящими гренками.

Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Вкусный паштет из куриного филе: как приготовить в домашних условиях

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • репчатый лук – 1 шт.
  • сливки – 100-150 мл.
  • сливочное масло – 50 г
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • любимые специи – по желанию

Способ приготовления:

Вкусный паштет из куриного филе: как приготовить в домашних условиях

1. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте небольшими кубиками.

2. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте мясо до появления легкой золотистой корочки.

Вкусный паштет из куриного филе: как приготовить в домашних условиях

3. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке или порежьте тонкой соломкой.

4. Добавьте овощи к куриному филе и готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими.

5. Влейте сливки, приправьте солью, перцем и специями по вкусу. Тушите на небольшом огне до полной готовности курицы.

Вкусный паштет из куриного филе: как приготовить в домашних условиях

6. Переложите горячую массу в чашу блендера, добавьте сливочное масло и измельчите до однородной кремообразной консистенции.

7. Готовый паштет переложите в контейнер или небольшую форму и оставьте до полного остывания. После этого поставьте в холодильник, чтобы он стал более плотным.

Вкусный паштет из куриного филе: как приготовить в домашних условиях

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты