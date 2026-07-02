Домашний паштет из куриного филе станет отличной альтернативой магазинным паштетам. Он получается нежным, ароматным и готовится из простых продуктов, которые легко найти на кухне. Такой паштет прекрасно подходит на завтрак, в качестве перекуса или для праздничного стола. Лучше всего подавать его со свежим хлебом или хрустящими гренками.

Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

морковь – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

сливки – 100-150 мл.

сливочное масло – 50 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

любимые специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте небольшими кубиками.

2. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте мясо до появления легкой золотистой корочки.

3. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке или порежьте тонкой соломкой.

4. Добавьте овощи к куриному филе и готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими.

5. Влейте сливки, приправьте солью, перцем и специями по вкусу. Тушите на небольшом огне до полной готовности курицы.

6. Переложите горячую массу в чашу блендера, добавьте сливочное масло и измельчите до однородной кремообразной консистенции.

7. Готовый паштет переложите в контейнер или небольшую форму и оставьте до полного остывания. После этого поставьте в холодильник, чтобы он стал более плотным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: