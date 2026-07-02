Вкусный паштет из куриного филе: как приготовить в домашних условиях
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Домашний паштет из куриного филе станет отличной альтернативой магазинным паштетам. Он получается нежным, ароматным и готовится из простых продуктов, которые легко найти на кухне. Такой паштет прекрасно подходит на завтрак, в качестве перекуса или для праздничного стола. Лучше всего подавать его со свежим хлебом или хрустящими гренками.
Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- репчатый лук – 1 шт.
- сливки – 100-150 мл.
- сливочное масло – 50 г
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- любимые специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте небольшими кубиками.
2. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте мясо до появления легкой золотистой корочки.
3. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке или порежьте тонкой соломкой.
4. Добавьте овощи к куриному филе и готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими.
5. Влейте сливки, приправьте солью, перцем и специями по вкусу. Тушите на небольшом огне до полной готовности курицы.
6. Переложите горячую массу в чашу блендера, добавьте сливочное масло и измельчите до однородной кремообразной консистенции.
7. Готовый паштет переложите в контейнер или небольшую форму и оставьте до полного остывания. После этого поставьте в холодильник, чтобы он стал более плотным.
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