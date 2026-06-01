Домашний печеночный паштет – это простая закуска, которая способна украсить как праздничный стол, так и обычный завтрак. Благодаря сочетанию куриной печени, овощей, сливок и сливочного масла блюдо получается очень нежным и ароматным. А карамелизированный лук сверху добавляет особый вкусовой акцент, который прекрасно сочетается с хрустящим поджаренным хлебом.

Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 600 г

лук репчатый – 1 крупный шт.

морковь – 1 шт.

кислое яблоко – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

растительное масло – 20 мл.

сливочное масло – 60 г

сливки – 30 мл.

лавровый лист – 1-2 шт.

душистый перец – несколько горошин

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

для карамелизированного лука

лук репчатый – 1-2 шт.

масло или сливочное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Куриную печень залейте холодным молоком и оставьте на 2–3 часа. После этого хорошо промойте и очистите от пленок и прожилок.

2. Выложите печень на противень, застеленный пергаментом.

3. Добавьте нарезанный лук, морковь, яблоко и зубчики чеснока.

4. Полейте маслом, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и душистый перец.

5. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 1 час.

6. Готовые ингредиенты переложите в чашу блендера. Добавьте сливочное масло и сливки.

7. Измельчите массу до максимально однородной и кремовой консистенции.

8. Переложите паштет в контейнер или форму для хранения.

9. Отдельно приготовьте карамелизированный лук. Для этого нарежьте его тонкими полукольцами и обжаривайте на небольшом огне до золотистого цвета и легкой сладости.

10. Выложите лук поверх паштета и поставьте блюдо в холодильник на 1-2 часа для стабилизации текстуры.

