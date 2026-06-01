Вкусный печеночный паштет с карамелизированным луком: можно намазать на поджаренный хлеб
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Домашний печеночный паштет – это простая закуска, которая способна украсить как праздничный стол, так и обычный завтрак. Благодаря сочетанию куриной печени, овощей, сливок и сливочного масла блюдо получается очень нежным и ароматным. А карамелизированный лук сверху добавляет особый вкусовой акцент, который прекрасно сочетается с хрустящим поджаренным хлебом.
Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 600 г
- лук репчатый – 1 крупный шт.
- морковь – 1 шт.
- кислое яблоко – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- растительное масло – 20 мл.
- сливочное масло – 60 г
- сливки – 30 мл.
- лавровый лист – 1-2 шт.
- душистый перец – несколько горошин
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- для карамелизированного лука
- лук репчатый – 1-2 шт.
- масло или сливочное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Куриную печень залейте холодным молоком и оставьте на 2–3 часа. После этого хорошо промойте и очистите от пленок и прожилок.
2. Выложите печень на противень, застеленный пергаментом.
3. Добавьте нарезанный лук, морковь, яблоко и зубчики чеснока.
4. Полейте маслом, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и душистый перец.
5. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 1 час.
6. Готовые ингредиенты переложите в чашу блендера. Добавьте сливочное масло и сливки.
7. Измельчите массу до максимально однородной и кремовой консистенции.
8. Переложите паштет в контейнер или форму для хранения.
9. Отдельно приготовьте карамелизированный лук. Для этого нарежьте его тонкими полукольцами и обжаривайте на небольшом огне до золотистого цвета и легкой сладости.
10. Выложите лук поверх паштета и поставьте блюдо в холодильник на 1-2 часа для стабилизации текстуры.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: