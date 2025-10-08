Вкусный салат "Америка" из свеклы: готовится блюдо за 5 минут, но будет настоящим украшением стола

Рецепт салата

Салаты из свеклы – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. Готовить такие салаты можно добавив любые овощи, а также зелень, вареные яйца, лук, каперсы, огурцы, оливки, сельдь.

Салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень легкого и вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и майонезом. 

Ингредиенты: 

  • Свекла отварная 200 г
  • Яйца вареные 2 шт.
  • Сыр твердый 70 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Майонез (натуральный йогурт или сметана) 2 ст. ложки
  • Перец черный молотый
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте свеклу кубиком, яйца и сыр также кубиком или натрите. 

2. Натрите чеснок, добавьте к овощам, туда майонез, специи, перемешайте.

Готовый салат

