Салаты из свеклы – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. Готовить такие салаты можно добавив любые овощи, а также зелень, вареные яйца, лук, каперсы, огурцы, оливки, сельдь.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень легкого и вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и майонезом.

Ингредиенты:

Свекла отварная 200 г

Яйца вареные 2 шт.

Сыр твердый 70 г

Чеснок 1 зубчик

Майонез (натуральный йогурт или сметана) 2 ст. ложки

Перец черный молотый

Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте свеклу кубиком, яйца и сыр также кубиком или натрите.

2. Натрите чеснок, добавьте к овощам, туда майонез, специи, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: