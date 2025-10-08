Видео дня
Вкусный салат "Америка" из свеклы: готовится блюдо за 5 минут, но будет настоящим украшением стола
Салаты из свеклы – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. Готовить такие салаты можно добавив любые овощи, а также зелень, вареные яйца, лук, каперсы, огурцы, оливки, сельдь.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень легкого и вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и майонезом.
Ингредиенты:
- Свекла отварная 200 г
- Яйца вареные 2 шт.
- Сыр твердый 70 г
- Чеснок 1 зубчик
- Майонез (натуральный йогурт или сметана) 2 ст. ложки
- Перец черный молотый
- Соль
Способ приготовления:
1. Порежьте свеклу кубиком, яйца и сыр также кубиком или натрите.
2. Натрите чеснок, добавьте к овощам, туда майонез, специи, перемешайте.
