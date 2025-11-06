Вкусный салат "Днестр" из пекинской капусты: рецепт бюджетного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Пекинская капуста – не только полезный, но и очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для салатов, закусок и супов. Еще из нее можно делать голубцы. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты "Днестр".

Ингредиенты: 

  • капуста пекинская
  • лук
  • колбаса
  • консервированный горошек
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Нарежьте капусту, колбасу кубиком, лук мелко. 

2. Добавьте горошек, майонез, специи, перемешайте.

