Пекинская капуста – не только полезный, но и очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для салатов, закусок и супов. Еще из нее можно делать голубцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты "Днестр".

Ингредиенты:

капуста пекинская

лук

колбаса

консервированный горошек

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту, колбасу кубиком, лук мелко.

2. Добавьте горошек, майонез, специи, перемешайте.

