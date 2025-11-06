Все рецепты
Вкусный салат "Днестр" из пекинской капусты: рецепт бюджетного блюда за 10 минут
Пекинская капуста – не только полезный, но и очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для салатов, закусок и супов. Еще из нее можно делать голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты "Днестр".
Ингредиенты:
- капуста пекинская
- лук
- колбаса
- консервированный горошек
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарежьте капусту, колбасу кубиком, лук мелко.
2. Добавьте горошек, майонез, специи, перемешайте.
