Если вы хотите приготовить вкусный домашний, сытный салат, отличной основой может быть куриное филе, запеченные овощи, морепродукты. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом, или маслами, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с гранатом и орехами.

Ингредиенты:

Куриная грудка 300 г

Гранат 2 шт (крупные)

Грецкий орех 100 г

Чеснок 3 зуб.

Соль и черный перец

Майонез (можно сметана)

Свекла 1 шт

Способ приготовления:

1. Филе порежьте, добавьте орехи, зерна граната, майонез, специи, чеснок и перемешайте.

2. Придайте массе форму, сверху выложите тертую свеклу и зерна граната.

