Вкусный салат "Гранат" из филе, свеклы и зерен граната: самый простой рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
12
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный домашний, сытный салат, отличной основой может быть куриное филе, запеченные овощи, морепродукты. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом, или маслами, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с гранатом и орехами. 

Ингредиенты: 

  • Куриная грудка 300 г
  • Гранат 2 шт (крупные)
  • Грецкий орех 100 г
  • Чеснок 3 зуб.
  • Соль и черный перец
  • Майонез (можно сметана)
  • Свекла 1 шт

Способ приготовления: 

1. Филе порежьте, добавьте орехи, зерна граната, майонез, специи, чеснок и перемешайте. 

2. Придайте массе форму, сверху выложите тертую свеклу и зерна граната.

