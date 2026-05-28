Все рецепты
Вкусный салат из капусты "Весенняя нежность": делимся легким рецептом
Пекинская капуста и белокачанная – лучшая основа для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Важно отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата их пекинской капусты, с яйцами и зеленью.
Ингредиенты:
- огурец – 400 г
- пекинская капуста (зеленая часть) – 300 г
- яйца вареные (белок) – 5 шт.
- зеленый лук – пучок
- укроп – пучок
Заправка:
- яйца вареные (желток) – 5 шт.
- масло – 3 ст.л.
- сметана – 6 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нашинковать зеленую часть пекинской капусты, выложить в миску. Добавить порезанные соломкой огурцы, белки и порубленную зелень и перемешать.
2. Для заправки: желтки размять вилкой, добавить масло, сметану, горчицу и специи. Вымешать до однородности.
3. Выложить заправку в салат, перемешать и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: