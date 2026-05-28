Вкусный салат из капусты "Весенняя нежность": делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
879
Пекинская капуста и белокачанная – лучшая основа для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Важно отметить, что капуста идеально сочетается со всеми овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата их пекинской капусты, с яйцами и зеленью.

Ингредиенты:

  • огурец – 400 г
  • пекинская капуста (зеленая часть) – 300 г
  • яйца вареные (белок) – 5 шт.
  • зеленый лук – пучок
  • укроп – пучок

Заправка:

  • яйца вареные (желток) – 5 шт.
  • масло – 3 ст.л.
  • сметана – 6 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нашинковать зеленую часть пекинской капусты, выложить в миску. Добавить порезанные соломкой огурцы, белки и порубленную зелень и перемешать.

2. Для заправки: желтки размять вилкой, добавить масло, сметану, горчицу и специи. Вымешать до однородности.

3. Выложить заправку в салат, перемешать и подавайте.

