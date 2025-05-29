Именно из молодой капусты получается самый вкусный весенний салат. Он сочный, свежий и очень полезный. Нужно добавить лишь несколько других овощей, а также легкую заправку.

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Идея приготовления вкусного салата из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Юлии Ковальчук (channelvo ua) в Instagram. Майонезом такое блюдо портить не стоит.

Ингредиенты:

молодая белокочанная капуста – 500-600 г

огурцы – 5 шт.

вареные яйца – 5 шт.

укроп – 3-4 веточки

растительное масло – 5 ст. л.

соль – 0,5 ч. л. (по вкусу)

горчица – 1 ч. л.

сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Молодую капусту и укроп нарезать мелко, огурцы – полукольцами, вареные белки – соломкой.

2. Переложить все остальные ингредиенты к капусте и хорошо перемешать.

4. Для приготовления заправки к салату, сначала нужно размять вилкой вареные желтки.

5. Далее добавить к ним сметану, масло, соль и горчицу.

6. Заправить и хорошо перемешать.

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