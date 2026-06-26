Вкусный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом
1 минута
3,5 т.
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Молодая капуста, огурцы, лук, помидоры, редиска, зелень – лучший набор продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. А заправлять такие блюда лучше всего оливковым маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из капусты, с редиской и огурцами.
Ингредиенты:
- капуста 1/2 шт.
- соль по вкусу
- огурец (длинный) 1 шт.
- редис 1 пучок
- зеленый лук 1 пучок
- укроп 1 пучок
- оливковое масло 2-3 ст.л. или сметана
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать, посолить, отжать, чтобы она немного размякла. Добавить нарезанные полукольцами огурец и редис, мелко нарезанные зеленый лук и укроп.
2. Заправить ароматным оливковым маслом, перемешать и подавайте.
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