Молодая капуста, огурцы, лук, помидоры, редиска, зелень – лучший набор продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. А заправлять такие блюда лучше всего оливковым маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из капусты, с редиской и огурцами.

Ингредиенты:

капуста 1/2 шт.

соль по вкусу

огурец (длинный) 1 шт.

редис 1 пучок

зеленый лук 1 пучок

укроп 1 пучок

оливковое масло 2-3 ст.л. или сметана

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, посолить, отжать, чтобы она немного размякла. Добавить нарезанные полукольцами огурец и редис, мелко нарезанные зеленый лук и укроп.

2. Заправить ароматным оливковым маслом, перемешать и подавайте.

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