Вкусный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,5 т.
Вкусный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом
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Молодая капуста, огурцы, лук, помидоры, редиска, зелень – лучший набор продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. А заправлять такие блюда лучше всего оливковым маслом.

Вкусный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из капусты, с редиской и огурцами.

Ингредиенты:

  • капуста 1/2 шт.
  • соль по вкусу
  • огурец (длинный) 1 шт.
  • редис 1 пучок
  • зеленый лук 1 пучок
  • укроп 1 пучок
  • оливковое масло 2-3 ст.л. или сметана

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, посолить, отжать, чтобы она немного размякла. Добавить нарезанные полукольцами огурец и редис, мелко нарезанные зеленый лук и укроп.

Вкусный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом

2. Заправить ароматным оливковым маслом, перемешать и подавайте.

Вкусный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом

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