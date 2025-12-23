Куриная печень – очень полезный, вкусный и при этом бюджетный продукт. Готовить из печени можно салаты, паштеты, а также закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриной печени, с луком и грибами.

Ингредиенты:

печень 500 г

шампиньоны 300 г

лук 1 шт. крупный

морковь 1 шт. крупная

горох консервированный 1 баночка

немного свежего гороха (свежий горошек был замороженный я его только разморозила)

соленые огурцы 2 шт.

майонез или греческий йогурт + чеснок, соль, можно добавить горчицу в зернах к заправке и лимонный сок, соевый соус)

Способ приготовления:

1. Печень сварите до готовности в подсоленной воде (15-20 минут).

2. Грибы пожарьте, на той сковороде после грибов по жарить лук с добавлением сливочного масла и щепотки сахара, добавьте морковь, продолжайте жарить, добавьте жареные грибы и оставьте под крышкой на маленьком огне до готовности, затем эту зажарку нужно охладить.

3. Готовую холодную печень порезать, добавить к салату горошек, огурцы, заправку, соль, перец!

