Все рецепты
Вкусный салат из печени, с огурцами и жареными грибами: рецепт сытного блюда за 15 минут
Куриная печень – очень полезный, вкусный и при этом бюджетный продукт. Готовить из печени можно салаты, паштеты, а также закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриной печени, с луком и грибами.
Ингредиенты:
- печень 500 г
- шампиньоны 300 г
- лук 1 шт. крупный
- морковь 1 шт. крупная
- горох консервированный 1 баночка
- немного свежего гороха (свежий горошек был замороженный я его только разморозила)
- соленые огурцы 2 шт.
- майонез или греческий йогурт + чеснок, соль, можно добавить горчицу в зернах к заправке и лимонный сок, соевый соус)
Способ приготовления:
1. Печень сварите до готовности в подсоленной воде (15-20 минут).
2. Грибы пожарьте, на той сковороде после грибов по жарить лук с добавлением сливочного масла и щепотки сахара, добавьте морковь, продолжайте жарить, добавьте жареные грибы и оставьте под крышкой на маленьком огне до готовности, затем эту зажарку нужно охладить.
3. Готовую холодную печень порезать, добавить к салату горошек, огурцы, заправку, соль, перец!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: