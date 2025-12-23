Вкусный салат из печени, с огурцами и жареными грибами: рецепт сытного блюда за 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
339
Вкусный салат из печени, с огурцами и жареными грибами: рецепт сытного блюда за 15 минут

Куриная печень – очень полезный, вкусный и при этом бюджетный продукт. Готовить из печени можно салаты, паштеты, а также закуски.

Вкусный салат из печени, с огурцами и жареными грибами: рецепт сытного блюда за 15 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриной печени, с луком и грибами.

Вкусный салат из печени, с огурцами и жареными грибами: рецепт сытного блюда за 15 минут

Ингредиенты: 

  • печень 500 г
  • шампиньоны 300 г
  • лук 1 шт. крупный
  • морковь 1 шт. крупная
  • горох консервированный 1 баночка
  • немного свежего гороха (свежий горошек был замороженный я его только разморозила)
  • соленые огурцы 2 шт.
  • майонез или греческий йогурт + чеснок, соль, можно добавить горчицу в зернах к заправке и лимонный сок, соевый соус)

Способ приготовления: 

1. Печень сварите до готовности в подсоленной воде (15-20 минут).

Вкусный салат из печени, с огурцами и жареными грибами: рецепт сытного блюда за 15 минут

2. Грибы пожарьте, на той сковороде после грибов по жарить лук с добавлением сливочного масла и щепотки сахара, добавьте морковь, продолжайте жарить, добавьте жареные грибы и оставьте под крышкой на маленьком огне до готовности, затем эту зажарку нужно охладить. 

Вкусный салат из печени, с огурцами и жареными грибами: рецепт сытного блюда за 15 минут

3. Готовую холодную печень порезать, добавить к салату горошек, огурцы, заправку, соль, перец!

Вкусный салат из печени, с огурцами и жареными грибами: рецепт сытного блюда за 15 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты