Вкусный салат из помидоров и баклажанов: добавьте пикантную заправку
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Этот салат из баклажанов и помидоров станет прекрасным дополнением к домашнему обеду или ужину. В нем сочетаются сочные овощи, хрустящие кусочки баклажана и нежная ароматная заправка. Блюдо готовится просто, а все ингредиенты легко найти в сезон овощей. Такой рецепт поможет разнообразить привычное меню без сложных кулинарных процессов.
Идея приготовления вкусного салата из баклажанов и помидоров опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- лук – 1/2 шт.
- петрушка – несколько веточек
- чеснок – 1 зубчик
- майонез – 2-3 ст.л.
- соевый соус – 1-2 ст.л.
- кунжут – по желанию
- соль – по вкусу
- растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить баклажан. Овощ нарезать небольшими кубиками, немного посолить и оставить примерно на 15 минут. Это поможет удалить лишнюю влагу.
2. После этого баклажаны промыть, обсушить бумажным полотенцем и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до появления румяной корочки.
3. Пока баклажаны готовятся, можно нарезать помидоры, лук и свежую петрушку. Важно не нарезать слишком мелкими кусочками, чтобы овощи сохранили свою текстуру в готовом салате.
4. Для заправки нужно смешать майонез с соевым соусом и добавить измельчённый чеснок. Такая простая смесь придаёт блюду насыщенный вкус и хорошо сочетается с обжаренными баклажанами.
5. Все подготовленные ингредиенты переложить в салатник, добавить заправку и аккуратно перемешать. По желанию сверху можно посыпать блюдо поджаренным кунжутом.
6. Салат из баклажанов и помидоров лучше всего подавать сразу после приготовления, пока овощи остаются свежими, а кусочки баклажана сохраняют приятную хрустящую корочку.
7. Этот простой летний рецепт станет отличным вариантом для тех, кто ищет новые способы приготовления сезонных овощей.
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