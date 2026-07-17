Этот салат из баклажанов и помидоров станет прекрасным дополнением к домашнему обеду или ужину. В нем сочетаются сочные овощи, хрустящие кусочки баклажана и нежная ароматная заправка. Блюдо готовится просто, а все ингредиенты легко найти в сезон овощей. Такой рецепт поможет разнообразить привычное меню без сложных кулинарных процессов.

Идея приготовления вкусного салата из баклажанов и помидоров опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

лук – 1/2 шт.

петрушка – несколько веточек

чеснок – 1 зубчик

майонез – 2-3 ст.л.

соевый соус – 1-2 ст.л.

кунжут – по желанию

соль – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить баклажан. Овощ нарезать небольшими кубиками, немного посолить и оставить примерно на 15 минут. Это поможет удалить лишнюю влагу.

2. После этого баклажаны промыть, обсушить бумажным полотенцем и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до появления румяной корочки.

3. Пока баклажаны готовятся, можно нарезать помидоры, лук и свежую петрушку. Важно не нарезать слишком мелкими кусочками, чтобы овощи сохранили свою текстуру в готовом салате.

4. Для заправки нужно смешать майонез с соевым соусом и добавить измельчённый чеснок. Такая простая смесь придаёт блюду насыщенный вкус и хорошо сочетается с обжаренными баклажанами.

5. Все подготовленные ингредиенты переложить в салатник, добавить заправку и аккуратно перемешать. По желанию сверху можно посыпать блюдо поджаренным кунжутом.

6. Салат из баклажанов и помидоров лучше всего подавать сразу после приготовления, пока овощи остаются свежими, а кусочки баклажана сохраняют приятную хрустящую корочку.

7. Этот простой летний рецепт станет отличным вариантом для тех, кто ищет новые способы приготовления сезонных овощей.

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