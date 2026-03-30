Вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Овощ для блюд лучше всего не варить, а запекать, так он будет намного полезнее и сочнее, а также не потеряет сладкий вкус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного, легкого и вкусного салата из свеклы.
Ингредиенты:
- руккола 150-160 г
- апельсин 1 большой
- свекла 1-2 шт.
- фета 120 г
- семена белого и черного кунжута и семена подсолнечника
Для заправки:
- масло оливковое 3-4 ст.л.
- мед 1 ст.л.
- горчица 1 ч.л. с горкой
- соль 1/3 ч.л.
- сок лимона или винный уксус 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить до готовности, охладить до комнатной температуры.
2. Рукколу промыть, промокнуть полотенцем бумажным и выложить на тарелку. Сверху выложить нарезанный четвертинками, как на видео, апельсин. Следующим слоем выложить нарезанную соломкой свеклу и сверху выложить нарезанную кубиками фету.
3. Для заправки: в миску наливаем масло, добавляем горчицу, мед, лимонный сок, соль. Все перемешиваем и поливаем салат. На сковороде обжарить семена черного и белого кунжута и семечки подсолнечника буквально минуту. Украсить сверху салат.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: