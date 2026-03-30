Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Овощ для блюд лучше всего не варить, а запекать, так он будет намного полезнее и сочнее, а также не потеряет сладкий вкус.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного, легкого и вкусного салата из свеклы.

Ингредиенты:

руккола 150-160 г

апельсин 1 большой

свекла 1-2 шт.

фета 120 г

семена белого и черного кунжута и семена подсолнечника

Для заправки:

масло оливковое 3-4 ст.л.

мед 1 ст.л.

горчица 1 ч.л. с горкой

соль 1/3 ч.л.

сок лимона или винный уксус 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить до готовности, охладить до комнатной температуры.

2. Рукколу промыть, промокнуть полотенцем бумажным и выложить на тарелку. Сверху выложить нарезанный четвертинками, как на видео, апельсин. Следующим слоем выложить нарезанную соломкой свеклу и сверху выложить нарезанную кубиками фету.

3. Для заправки: в миску наливаем масло, добавляем горчицу, мед, лимонный сок, соль. Все перемешиваем и поливаем салат. На сковороде обжарить семена черного и белого кунжута и семечки подсолнечника буквально минуту. Украсить сверху салат.

