Вкусный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт
Салаты из свеклы – лучшее блюдо на любой случай, а особенно – для праздничного стола и обеда. Свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, а особенно – морковью, капустой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сыром, вареными яйцами и майонезом.
Ингредиенты:
- свекла вареная
- сыр твердый
- майонез
- вареные яйца
- орехи
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу, сыр и яйца.
2. Добавьте орехи измельченные и специи.
3. Заправьте майонезом и перемешайте.
