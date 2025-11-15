Вкусный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Салаты из свеклы – лучшее блюдо на любой случай, а особенно – для праздничного стола и обеда. Свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, а особенно – морковью, капустой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сыром, вареными яйцами и майонезом.

Ингредиенты:

  • свекла вареная
  • сыр твердый
  • майонез
  • вареные яйца
  • орехи
  • специи

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу, сыр и яйца.

2. Добавьте орехи измельченные и специи.

3. Заправьте майонезом и перемешайте.

