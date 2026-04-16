Вкусный салат "Полтавский": делимся рецептом оригинального блюда
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите, а особенно – из овощей, зелени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного "Полтавского" салата, который готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- плавленый сырок – 2 шт.
- майонез – по вкусу
- орехи – 5 шт.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь и яйца отварить. Лук мелко нарезаем и немного сбрызгиваем уксусом, даем промариноваться 15 минут.
2. Выложить сардины в тарелку, предварительно слив масло. Слегка разомните рыбу вилкой, не очень мелко, чтобы чувствовалась текстура и вкус салата.
3. Берем разъемную форму и выкладываем в нее первым слоем измельченную рыбу. Сверху рыбы – тонкий слой майонеза в виде сеточки. Далее выкладываем слой маринованного лука. Снова сеточка из майонеза. Далее яйца натертые на мелкой терке. Сеточка майонеза. Слой моркови натертой на крупной терке. Сеточка майонеза. Следующие – предварительно немного подмороженные плавленые сырки натертые на мелкой терке. Откладываем в холодильник на несколько часов.
4. Перед подачей верх смазываем майонезом и присыпаем мелко порубленными орехами. Украшаем по желанию.
