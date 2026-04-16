Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите, а особенно – из овощей, зелени.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного "Полтавского" салата, который готовится очень быстро.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

яйца – 4 шт.

морковь – 1 шт.

плавленый сырок – 2 шт.

майонез – по вкусу

орехи – 5 шт.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь и яйца отварить. Лук мелко нарезаем и немного сбрызгиваем уксусом, даем промариноваться 15 минут.

2. Выложить сардины в тарелку, предварительно слив масло. Слегка разомните рыбу вилкой, не очень мелко, чтобы чувствовалась текстура и вкус салата.

3. Берем разъемную форму и выкладываем в нее первым слоем измельченную рыбу. Сверху рыбы – тонкий слой майонеза в виде сеточки. Далее выкладываем слой маринованного лука. Снова сеточка из майонеза. Далее яйца натертые на мелкой терке. Сеточка майонеза. Слой моркови натертой на крупной терке. Сеточка майонеза. Следующие – предварительно немного подмороженные плавленые сырки натертые на мелкой терке. Откладываем в холодильник на несколько часов.

4. Перед подачей верх смазываем майонезом и присыпаем мелко порубленными орехами. Украшаем по желанию.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: