Овощные салаты с баклажанами – это всегда про насыщенный вкус и аромат. Особенно удачно они сочетаются с помидорами, чесноком и нежной заправкой. Такой салат может стать как легкой закуской, так и полноценным дополнением к основным блюдам. Главный секрет – правильно приготовленные баклажаны и удачно подобранные специи.

Идея приготовления вкусного салата с баклажанами опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт.

помидоры – 3 шт.

чеснок – 2 зубчика

сметана – 3 ст.л.

петрушка – небольшой пучок

грецкие орехи – 30 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

хмели-сунели – по вкусу

масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Очистить баклажаны, нарезать их кусочками, подсолить и оставить на 10 минут, чтобы убрать горечь.

2. Промокнуть баклажаны бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

3. Обжарить баклажаны на сковороде до готовности, после чего дать им остыть.

4. Нарезать помидоры дольками, измельчить чеснок, зелень и грецкие орехи.

5. Смешать помидоры с чесноком, зеленью, орехами и специями, добавить сметану в качестве заправки.

6. Добавить охлажденные баклажаны к салату и аккуратно перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: