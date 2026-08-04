Вкусный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить вкусную летнюю закуску
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В сезон свежих овощей особенно хочется готовить легкие, но насыщенные вкусом блюда. Один из лучших вариантов – салат с хрустящими баклажанами, сочными помидорами и нежным сыром. Особый вкус ему придает пикантная заправка на основе соевого соуса, горчицы и лимонного сока. Такой салат легко приготовить дома, а результат приятно удивит даже тех, кто нечасто использует баклажаны в повседневном меню.
Идея приготовления вкусного летнего салата с баклажанами опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- салат айсберг – 1/2 кочана
- помидор – 1 шт.
- мягкий сыр – 70 г
- баклажан – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- кукурузный крахмал – 2-3 ст.л.
- кунжут – 1 ч.л.
- соус терияки – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- растительное масло – для жарки.
Для заправки:
- соевый соус – 3 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- горчица с манго и абрикосом – 1 ст.л. (или любая сладкая горчица)
- оливковое масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Баклажан очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Посыпьте солью и оставьте примерно на 20 минут. После этого слейте жидкость, промойте кусочки под водой и тщательно просушите бумажными полотенцами.
2. Обваляйте баклажаны в кукурузном крахмале и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом до равномерной золотистой корочки.
3. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и быстро перемешайте, чтобы он раскрыл свой аромат, но не подгорел.
4. Салат айсберг порвите руками на крупные кусочки и выложите на сервировочную тарелку. Добавьте нарезанный помидор, кусочки мягкого сыра и еще горячие хрустящие баклажаны.
5. Для заправки смешайте соевый соус, лимонный сок, горчицу и оливковое масло до однородной консистенции. Полейте салат готовой смесью, сверху добавьте немного соуса терияки и посыпьте кунжутом.
6. Подавать блюдо лучше всего сразу после приготовления, пока баклажаны остаются хрустящими. Именно контраст между теплой овощной корочкой, свежими овощами и нежным сыром делает этот летний салат особенно вкусным.
7. Такой салат с хрустящими баклажанами станет прекрасной закуской для семейного обеда, лёгкого ужина или праздничного стола. Простой набор ингредиентов, быстрое приготовление и насыщенный вкус делают этот рецепт одним из самых удачных вариантов летнего меню.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: