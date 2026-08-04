В сезон свежих овощей особенно хочется готовить легкие, но насыщенные вкусом блюда. Один из лучших вариантов – салат с хрустящими баклажанами, сочными помидорами и нежным сыром. Особый вкус ему придает пикантная заправка на основе соевого соуса, горчицы и лимонного сока. Такой салат легко приготовить дома, а результат приятно удивит даже тех, кто нечасто использует баклажаны в повседневном меню.

Идея приготовления вкусного летнего салата с баклажанами опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

салат айсберг – 1/2 кочана

помидор – 1 шт.

мягкий сыр – 70 г

баклажан – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

кукурузный крахмал – 2-3 ст.л.

кунжут – 1 ч.л.

соус терияки – 1 ч.л.

соль – щепотка

растительное масло – для жарки.

Для заправки:

соевый соус – 3 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

горчица с манго и абрикосом – 1 ст.л. (или любая сладкая горчица)

оливковое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Баклажан очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Посыпьте солью и оставьте примерно на 20 минут. После этого слейте жидкость, промойте кусочки под водой и тщательно просушите бумажными полотенцами.

2. Обваляйте баклажаны в кукурузном крахмале и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом до равномерной золотистой корочки.

3. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и быстро перемешайте, чтобы он раскрыл свой аромат, но не подгорел.

4. Салат айсберг порвите руками на крупные кусочки и выложите на сервировочную тарелку. Добавьте нарезанный помидор, кусочки мягкого сыра и еще горячие хрустящие баклажаны.

5. Для заправки смешайте соевый соус, лимонный сок, горчицу и оливковое масло до однородной консистенции. Полейте салат готовой смесью, сверху добавьте немного соуса терияки и посыпьте кунжутом.

6. Подавать блюдо лучше всего сразу после приготовления, пока баклажаны остаются хрустящими. Именно контраст между теплой овощной корочкой, свежими овощами и нежным сыром делает этот летний салат особенно вкусным.

7. Такой салат с хрустящими баклажанами станет прекрасной закуской для семейного обеда, лёгкого ужина или праздничного стола. Простой набор ингредиентов, быстрое приготовление и насыщенный вкус делают этот рецепт одним из самых удачных вариантов летнего меню.

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