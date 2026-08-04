Вкусный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить вкусную летнюю закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
312
Вкусный салат с хрустящими баклажанами
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В сезон свежих овощей особенно хочется готовить легкие, но насыщенные вкусом блюда. Один из лучших вариантов – салат с хрустящими баклажанами, сочными помидорами и нежным сыром. Особый вкус ему придает пикантная заправка на основе соевого соуса, горчицы и лимонного сока. Такой салат легко приготовить дома, а результат приятно удивит даже тех, кто нечасто использует баклажаны в повседневном меню.

Идея приготовления вкусного летнего салата с баклажанами опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Рецепт салата с баклажанами

Ингредиенты:

  • салат айсберг – 1/2 кочана
  • помидор – 1 шт.
  • мягкий сыр – 70 г
  • баклажан – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • кукурузный крахмал – 2-3 ст.л.
  • кунжут – 1 ч.л.
  • соус терияки – 1 ч.л.
  • соль – щепотка
  • растительное масло – для жарки.

Для заправки:

  • соевый соус – 3 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • горчица с манго и абрикосом – 1 ст.л. (или любая сладкая горчица)
  • оливковое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Приправляем баклажаны

1. Баклажан очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Посыпьте солью и оставьте примерно на 20 минут. После этого слейте жидкость, промойте кусочки под водой и тщательно просушите бумажными полотенцами.

2. Обваляйте баклажаны в кукурузном крахмале и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом до равномерной золотистой корочки.

Выкладываем всё на тарелку

3. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и быстро перемешайте, чтобы он раскрыл свой аромат, но не подгорел.

4. Салат айсберг порвите руками на крупные кусочки и выложите на сервировочную тарелку. Добавьте нарезанный помидор, кусочки мягкого сыра и еще горячие хрустящие баклажаны.

5. Для заправки смешайте соевый соус, лимонный сок, горчицу и оливковое масло до однородной консистенции. Полейте салат готовой смесью, сверху добавьте немного соуса терияки и посыпьте кунжутом.

Добавляем сыр

6. Подавать блюдо лучше всего сразу после приготовления, пока баклажаны остаются хрустящими. Именно контраст между теплой овощной корочкой, свежими овощами и нежным сыром делает этот летний салат особенно вкусным.

7. Такой салат с хрустящими баклажанами станет прекрасной закуской для семейного обеда, лёгкого ужина или праздничного стола. Простой набор ингредиентов, быстрое приготовление и насыщенный вкус делают этот рецепт одним из самых удачных вариантов летнего меню.

Готовый салат

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