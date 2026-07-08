Вкусный салат с кальмарами: идеальный рецепт для праздничного стола
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Если хочется приготовить легкий, но в то же время сытный салат для гостей, обратите внимание на вариант с кальмарами. Он получается нежным, хорошо сочетается с яйцами и маринованным луком, а готовится гораздо проще, чем кажется. Такой салат уместно подавать как на праздничный стол, так и на семейный ужин. Главное – правильно отварить кальмары, чтобы они остались мягкими.
Идея приготовления сытного майонезного салата с кальмарами опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- кальмары (замороженные) – 1 кг.
- яйца вареные – 10-12 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- майонезный соус – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Для маринования лука:
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- уксус – 1 ст.л.
- кипяток – для заливки
Способ приготовления:
1. Очистите кальмары, если это необходимо. Доведите воду до кипения и опустите в нее кальмары.
2. Варите всего 1-1,5 минуты после повторного закипания, после чего сразу переложите в холодную воду. Так они останутся нежными и не станут жесткими.
3. Нарежьте кальмары тонкими полосками или кольцами.
4. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте соль, сахар и уксус, после чего залейте кипятком.
5. Оставьте мариноваться примерно на 30 минут, а затем слейте жидкость.
6. Вареные яйца очистите и нарежьте кубиками или тонкой соломкой.
7. В большой миске смешайте кальмары, яйца и маринованный лук.
8. Заправьте салат майонезным соусом, добавьте соль и черный перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
9. Перед подачей поставьте салат в холодильник на 20-30 минут. За это время ингредиенты пропитаются, а вкус станет более насыщенным.
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