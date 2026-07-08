Вкусный салат с кальмарами: идеальный рецепт для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
303
Вкусный салат с кальмарами: идеальный рецепт для праздничного стола
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Если хочется приготовить легкий, но в то же время сытный салат для гостей, обратите внимание на вариант с кальмарами. Он получается нежным, хорошо сочетается с яйцами и маринованным луком, а готовится гораздо проще, чем кажется. Такой салат уместно подавать как на праздничный стол, так и на семейный ужин. Главное – правильно отварить кальмары, чтобы они остались мягкими.

Идея приготовления сытного майонезного салата с кальмарами опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.

Вкусный салат с кальмарами: идеальный рецепт для праздничного стола

Ингредиенты:

  • кальмары (замороженные) – 1 кг.
  • яйца вареные – 10-12 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • майонезный соус – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу

Для маринования лука:

  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • уксус – 1 ст.л.
  • кипяток – для заливки

Способ приготовления:

Вкусный салат с кальмарами: идеальный рецепт для праздничного стола

1. Очистите кальмары, если это необходимо. Доведите воду до кипения и опустите в нее кальмары.

2. Варите всего 1-1,5 минуты после повторного закипания, после чего сразу переложите в холодную воду. Так они останутся нежными и не станут жесткими.

Вкусный салат с кальмарами: идеальный рецепт для праздничного стола

3. Нарежьте кальмары тонкими полосками или кольцами.

4. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте соль, сахар и уксус, после чего залейте кипятком.

5. Оставьте мариноваться примерно на 30 минут, а затем слейте жидкость.

Вкусный салат с кальмарами: идеальный рецепт для праздничного стола

6. Вареные яйца очистите и нарежьте кубиками или тонкой соломкой.

7. В большой миске смешайте кальмары, яйца и маринованный лук.

Вкусный салат с кальмарами: идеальный рецепт для праздничного стола

8. Заправьте салат майонезным соусом, добавьте соль и черный перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

9. Перед подачей поставьте салат в холодильник на 20-30 минут. За это время ингредиенты пропитаются, а вкус станет более насыщенным.

Вкусный салат с кальмарами: идеальный рецепт для праздничного стола

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