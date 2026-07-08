Если хочется приготовить легкий, но в то же время сытный салат для гостей, обратите внимание на вариант с кальмарами. Он получается нежным, хорошо сочетается с яйцами и маринованным луком, а готовится гораздо проще, чем кажется. Такой салат уместно подавать как на праздничный стол, так и на семейный ужин. Главное – правильно отварить кальмары, чтобы они остались мягкими.

Идея приготовления сытного майонезного салата с кальмарами опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

кальмары (замороженные) – 1 кг.

яйца вареные – 10-12 шт.

лук репчатый – 1 шт.

майонезный соус – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Для маринования лука:

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

уксус – 1 ст.л.

кипяток – для заливки

Способ приготовления:

1. Очистите кальмары, если это необходимо. Доведите воду до кипения и опустите в нее кальмары.

2. Варите всего 1-1,5 минуты после повторного закипания, после чего сразу переложите в холодную воду. Так они останутся нежными и не станут жесткими.

3. Нарежьте кальмары тонкими полосками или кольцами.

4. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте соль, сахар и уксус, после чего залейте кипятком.

5. Оставьте мариноваться примерно на 30 минут, а затем слейте жидкость.

6. Вареные яйца очистите и нарежьте кубиками или тонкой соломкой.

7. В большой миске смешайте кальмары, яйца и маринованный лук.

8. Заправьте салат майонезным соусом, добавьте соль и черный перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

9. Перед подачей поставьте салат в холодильник на 20-30 минут. За это время ингредиенты пропитаются, а вкус станет более насыщенным.

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