Если вы любите майонезные салаты, не стоит останавливаться только на приготовление надоевших Оливье и "Шубы". Существует очень много других видов таких блюд, которые доставят гастрономическое удовольствие и имеют очень красивый вид.

Видео дня

Рецептом одного из таких салатов в Instagram поделилась фудблогер с ником nisenitnitsia. Она предложила приготовить его в кулинарном кольце с копченой курицей и сухариками.

Ингредиенты

Куриное филе копченое – 250 гр

Майонез

Помидоры

Соль

Капуста пекинская

Яйца отварные – 3 шт.

Сыр твердый

Ингредиенты для сухариков

Хлеб

Соль

Паприка копченая

Масло

Способ приготовления

1. Копченое куриное филе нарезаем кубиками и выкладываем на тарелку с кулинарным кольцом. Покрываем майонезом.

2. Томаты разрезаем пополам и выкладываем на курицу.

3. Следующий слой – нарезанная пекинская капуста. Покрываем майонезом.

4. Далее выкладываем слой натертых на терке вареных яиц.

5. Завершаем приготовление салата слоем из сыра. Покрываем майонезом.

6. Готовим сухарики. Хлеб обкатываем в смеси соли, паприки и масла и поджариваем в духовке.

7. Выкладываем сухарики на салат и снимаем кулинарное кольцо.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: