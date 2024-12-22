Вкусный салат с копченой курицей: интересный и простой вариант для Нового года
Если вы любите майонезные салаты, не стоит останавливаться только на приготовление надоевших Оливье и "Шубы". Существует очень много других видов таких блюд, которые доставят гастрономическое удовольствие и имеют очень красивый вид.
Рецептом одного из таких салатов в Instagram поделилась фудблогер с ником nisenitnitsia. Она предложила приготовить его в кулинарном кольце с копченой курицей и сухариками.
Ингредиенты
- Куриное филе копченое – 250 гр
- Майонез
- Помидоры
- Соль
- Капуста пекинская
- Яйца отварные – 3 шт.
- Сыр твердый
Ингредиенты для сухариков
- Хлеб
- Соль
- Паприка копченая
- Масло
Способ приготовления
1. Копченое куриное филе нарезаем кубиками и выкладываем на тарелку с кулинарным кольцом. Покрываем майонезом.
2. Томаты разрезаем пополам и выкладываем на курицу.
3. Следующий слой – нарезанная пекинская капуста. Покрываем майонезом.
4. Далее выкладываем слой натертых на терке вареных яиц.
5. Завершаем приготовление салата слоем из сыра. Покрываем майонезом.
6. Готовим сухарики. Хлеб обкатываем в смеси соли, паприки и масла и поджариваем в духовке.
7. Выкладываем сухарики на салат и снимаем кулинарное кольцо.
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