Салаты с крабовыми палочками остаются одними из самых популярных в домашнем меню. Их любят за простоту, доступные ингредиенты и нежный вкус. Такое блюдо уместно как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола. При этом приготовление занимает минимум времени. Стоит только правильно соединить продукты, чтобы получить действительно вкусный результат.

Идея приготовления вкусного майонезного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 400 г

морковь по-корейски – 1 упаковка

яйца отварные – 3 шт.

плавленый сыр – 3 шт.

чеснок – 2 зубчика

майонез – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты: отварите яйца до готовности, охладите их и очистите. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками или соломкой.

2. Натрите плавленый сыр на терке. Чтобы это было легче сделать, предварительно охладите его в холодильнике. Яйца также натрите или мелко нарежьте.

3. Очистите чеснок и измельчите его ножом или пропустите через пресс. Добавьте к подготовленным ингредиентам морковь по-корейски, предварительно слегка отжав лишнюю жидкость.

4. Соедините все составляющие в глубокой миске. Добавьте соль, перец и майонез по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы салат стал однородным и хорошо пропитался.

5. Перед подачей дайте блюду постоять 10-15 минут в холодильнике – так вкусы лучше сочетаются.

6. Подавайте салат охлажденным как самостоятельное блюдо или как дополнение к праздничному столу.

