Вкусный салат с виноградом и курицей: чем порадовать себя после праздников

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкусный салат с виноградом и курицей: чем порадовать себя после праздников

Большинство из нас после завершения рождественско-новогодних праздников испытывают тяжесть в желудке и теле в целом. Поэтому самое время порадовать себя действительно вкусной, но не очень тяжелой пищей. В таком случае идеально будут смаковать разнообразные салаты.

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Вот, например, фудблогер с ником zefirka recipes в Instagram представила рецепт очень интересного салата. В его состав входит виноград и курятина, и это сочетание вкусов точно найдет своих ценителей.

Вкусный салат с виноградом и курицей: чем порадовать себя после праздников

Ингредиенты

  • Куриная грудка вареная или копченая – 1 шт.
  • Сыр твердый – 180 гр
  • Яйца вареные – 2-3 шт.
  • Виноград без косточек – 250 гр
  • Чеснок – 1 зуб
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Комок, сыр и яйца нарезать на кубики.

Вкусный салат с виноградом и курицей: чем порадовать себя после праздников

2. Виноградинки разрезать пополам.

Вкусный салат с виноградом и курицей: чем порадовать себя после праздников

3. Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости.

Вкусный салат с виноградом и курицей: чем порадовать себя после праздников

4. Добавить майонез, соль и перец по вкусу и тщательно перемешать.

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