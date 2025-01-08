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Вкусный салат с виноградом и курицей: чем порадовать себя после праздников
Большинство из нас после завершения рождественско-новогодних праздников испытывают тяжесть в желудке и теле в целом. Поэтому самое время порадовать себя действительно вкусной, но не очень тяжелой пищей. В таком случае идеально будут смаковать разнообразные салаты.
Вот, например, фудблогер с ником zefirka recipes в Instagram представила рецепт очень интересного салата. В его состав входит виноград и курятина, и это сочетание вкусов точно найдет своих ценителей.
Ингредиенты
- Куриная грудка вареная или копченая – 1 шт.
- Сыр твердый – 180 гр
- Яйца вареные – 2-3 шт.
- Виноград без косточек – 250 гр
- Чеснок – 1 зуб
- Майонез – 3 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Комок, сыр и яйца нарезать на кубики.
2. Виноградинки разрезать пополам.
3. Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости.
4. Добавить майонез, соль и перец по вкусу и тщательно перемешать.
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