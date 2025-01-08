Большинство из нас после завершения рождественско-новогодних праздников испытывают тяжесть в желудке и теле в целом. Поэтому самое время порадовать себя действительно вкусной, но не очень тяжелой пищей. В таком случае идеально будут смаковать разнообразные салаты.

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Вот, например, фудблогер с ником zefirka recipes в Instagram представила рецепт очень интересного салата. В его состав входит виноград и курятина, и это сочетание вкусов точно найдет своих ценителей.

Ингредиенты

Куриная грудка вареная или копченая – 1 шт.

Сыр твердый – 180 гр

Яйца вареные – 2-3 шт.

Виноград без косточек – 250 гр

Чеснок – 1 зуб

Майонез – 3 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Комок, сыр и яйца нарезать на кубики.

2. Виноградинки разрезать пополам.

3. Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости.

4. Добавить майонез, соль и перец по вкусу и тщательно перемешать.

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