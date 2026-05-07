Вкусный шоколадный пирог без духовки: готовится на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
96
Вкусный шоколадный пирог без духовки: готовится на сковородке

Шоколадный пирог можно легко приготовить даже без духовки. Для этого понадобится обычная сковородка, простые ингредиенты и немного времени. Десерт получается мягким, влажным и очень ароматным. Такой пирог хорошо подходит к чаю или кофе и прекрасно подойдет, когда хочется быстрой домашней выпечки без лишних хлопот.

Идея приготовления шоколадного пирога на сковородке опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Вкусный шоколадный пирог без духовки: готовится на сковородке

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 100 г
  • соль – щепотка
  • молоко – 100 мл.
  • масло – 80 мл.
  • мука – 100 г
  • какао – 30 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • шоколадные дропсы – для посыпки

Ингредиенты для заливки:

  • молоко теплое – 100 мл.
  • сгущенное молоко – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусный шоколадный пирог без духовки: готовится на сковородке

1. Смешайте яйцо с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Влейте молоко и масло, после чего еще раз перемешайте массу до однородности.

2. Отдельно соедините муку, какао, ванильный сахар и разрыхлитель.

Вкусный шоколадный пирог без духовки: готовится на сковородке

3. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к жидкой смеси и тщательно вымешайте тесто без комочков. Оно должно быть гладким и умеренно густым.

4. Перелейте тесто в сухую сковороду с толстым дном. Накройте крышкой и готовьте пирог на минимальном огне примерно 25-30 минут.

Вкусный шоколадный пирог без духовки: готовится на сковородке

5. Во время приготовления периодически вытирайте конденсат с крышки, чтобы лишняя влага не попадала на выпечку.

6. Для заливки смешайте теплое молоко со сгущенным молоком.

Вкусный шоколадный пирог без духовки: готовится на сковородке

7. Готовый горячий пирог проколите зубочисткой в нескольких местах и полейте молочной смесью. Благодаря этому десерт станет особенно нежным и влажным.

8. В конце посыпьте пирог шоколадными дропсами или тертым шоколадом. Оставьте на несколько минут, чтобы верх немного подтаял, после чего подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты