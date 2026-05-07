Шоколадный пирог можно легко приготовить даже без духовки. Для этого понадобится обычная сковородка, простые ингредиенты и немного времени. Десерт получается мягким, влажным и очень ароматным. Такой пирог хорошо подходит к чаю или кофе и прекрасно подойдет, когда хочется быстрой домашней выпечки без лишних хлопот.

Идея приготовления шоколадного пирога на сковородке опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 100 г

соль – щепотка

молоко – 100 мл.

масло – 80 мл.

мука – 100 г

какао – 30 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

шоколадные дропсы – для посыпки

Ингредиенты для заливки:

молоко теплое – 100 мл.

сгущенное молоко – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте яйцо с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Влейте молоко и масло, после чего еще раз перемешайте массу до однородности.

2. Отдельно соедините муку, какао, ванильный сахар и разрыхлитель.

3. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к жидкой смеси и тщательно вымешайте тесто без комочков. Оно должно быть гладким и умеренно густым.

4. Перелейте тесто в сухую сковороду с толстым дном. Накройте крышкой и готовьте пирог на минимальном огне примерно 25-30 минут.

5. Во время приготовления периодически вытирайте конденсат с крышки, чтобы лишняя влага не попадала на выпечку.

6. Для заливки смешайте теплое молоко со сгущенным молоком.

7. Готовый горячий пирог проколите зубочисткой в нескольких местах и полейте молочной смесью. Благодаря этому десерт станет особенно нежным и влажным.

8. В конце посыпьте пирог шоколадными дропсами или тертым шоколадом. Оставьте на несколько минут, чтобы верх немного подтаял, после чего подавайте к столу.

