Вкусный сливовый соус к мясу: как приготовить в домашних условиях

Сливы можно использовать не только для варенья или компота. Из них получается густой кисло-сладкий соус с легкой остротой, который хорошо дополняет мясные блюда. Приготовить его дома довольно просто, а насыщенный вкус хорошо сочетается с шашлыком, курицей и другими блюдами.

Идея приготовления домашнего сливового соуса на зиму опубликована на странице kuruleva ta rodyna в Instagram.

Ингредиенты:

сливы – 2 кг.

вода – 50 мл.

сахар – 250 г

сванская соль – 2 ч.л.

поваренная соль – 1 ч.л.

хмели-сунели – 1 ч.л.

чёрный молотый перец – 0,5 ч.л.

красный молотый перец – 0,5 ч.л.

кари – 1 ст.л.

чеснок – 50 г

яблочный уксус 6% – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Для начала сливы нужно хорошо промыть, разрезать и удалить косточки. Подготовленные плоды переложить в кастрюлю с толстым дном и добавить воду.

2. Поставить кастрюлю на огонь и варить сливы примерно 15-20 минут на огне чуть ниже среднего. Во время приготовления массу следует время от времени перемешивать, чтобы она не приставала ко дну.

3. Когда сливы станут мягкими, измельчить их погружным блендером до однородной консистенции.

4. После этого добавить сахар, сванскую и поваренную соль, хмели-сунели, черный и красный перец, карри, измельченный чеснок и яблочный уксус.

5. Всё хорошо перемешать и снова поставить на плиту. После закипания варить соус еще около 10 минут на умеренном огне, периодически помешивая.

6. Готовый сливовый соус в горячем виде разлить по стерилизованным банкам и герметично закрыть. После остывания его можно хранить как домашнюю заготовку.

7. Соус получается густым, ароматным, кисло-сладким и с приятной острой ноткой. Лучше всего он раскрывается в сочетании с шашлыком, запеченным или жареным мясом, курицей и рыбой. Также сливовый соус можно подавать к картофелю и овощным блюдам или использовать в качестве основы для маринада.

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