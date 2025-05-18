Вкусный слоеный пирог с сыром и шпинатом: готовится за считанные минуты
Со слоеным тестом можно значительно сэкономить время на приготовлении пищи, поэтому такой продукт точно стоит иметь в морозилке. Затем в любое время можно сделать сытный пирог, в котором будет сочная начинка из шпината и сыра.
Идея приготовления слоеного пирога с сыром и шпинатом опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Выпекается блюдо максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- слоено-дрожжевое тесто – 500 г
- творог – 160 г
- свежий шпинат – 75 г
- яйца – 2 шт.
- соль, прованские травы
- желток
- кунжут
Способ приготовления:
1. Сыр натереть.
2. К нему добавить нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешать.
3. На присыпанную мукой поверхность выложить размороженное слоено-дрожжевое тесто, немного его раскатать.
4. На одну половину выложить начинку, от края отступить 1 сантиметр и накрыть другой половиной, плотно защипать края.
5. Переложить пирог на застеленный пергаментом противень, сделать разрезы.
6. Смазать желтком и посыпать кунжутом.
7. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут до образования золотистой корочки.
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