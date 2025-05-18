Вкусный слоеный пирог с сыром и шпинатом: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Вкусный слоеный пирог с сыром и шпинатом: готовится за считанные минуты

Со слоеным тестом можно значительно сэкономить время на приготовлении пищи, поэтому такой продукт точно стоит иметь в морозилке. Затем в любое время можно сделать сытный пирог, в котором будет сочная начинка из шпината и сыра.

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Идея приготовления слоеного пирога с сыром и шпинатом опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Выпекается блюдо максимум 30 минут.

Вкусный слоеный пирог с сыром и шпинатом: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • слоено-дрожжевое тесто – 500 г
  • творог – 160 г
  • свежий шпинат – 75 г
  • яйца – 2 шт.
  • соль, прованские травы
  • желток
  • кунжут

Способ приготовления:

Вкусный слоеный пирог с сыром и шпинатом: готовится за считанные минуты

1. Сыр натереть.

2. К нему добавить нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешать.

Вкусный слоеный пирог с сыром и шпинатом: готовится за считанные минуты

3. На присыпанную мукой поверхность выложить размороженное слоено-дрожжевое тесто, немного его раскатать.

4. На одну половину выложить начинку, от края отступить 1 сантиметр и накрыть другой половиной, плотно защипать края.

Вкусный слоеный пирог с сыром и шпинатом: готовится за считанные минуты

5. Переложить пирог на застеленный пергаментом противень, сделать разрезы.

Вкусный слоеный пирог с сыром и шпинатом: готовится за считанные минуты

6. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

7. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут до образования золотистой корочки.

Вкусный слоеный пирог с сыром и шпинатом: готовится за считанные минуты

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