Со слоеным тестом можно значительно сэкономить время на приготовлении пищи, поэтому такой продукт точно стоит иметь в морозилке. Затем в любое время можно сделать сытный пирог, в котором будет сочная начинка из шпината и сыра.

Видео дня

Идея приготовления слоеного пирога с сыром и шпинатом опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Выпекается блюдо максимум 30 минут.

Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто – 500 г

творог – 160 г

свежий шпинат – 75 г

яйца – 2 шт.

соль, прованские травы

желток

кунжут

Способ приготовления:

1. Сыр натереть.

2. К нему добавить нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешать.

3. На присыпанную мукой поверхность выложить размороженное слоено-дрожжевое тесто, немного его раскатать.

4. На одну половину выложить начинку, от края отступить 1 сантиметр и накрыть другой половиной, плотно защипать края.

5. Переложить пирог на застеленный пергаментом противень, сделать разрезы.

6. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

7. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут до образования золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: