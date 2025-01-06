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Вкусный соус из помидоров к пасте: быстрый рецепт
Паста – это основное блюдо, которое готовится довольно легко и поражает разнообразием вкусов. Ее можно готовить с любыми продуктами и доводить до идеала соусами.
Именно правильно подобранный соус делает блюдо совершенным и совершенствует его вкус. Как приготовить соус из помидоров к пасте, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. Этот быстрый рецепт вам точно пригодится.
Ингредиенты
- Томаты черри – 400 гр
- Базилик – 1 пучок
- Чеснок – 2-3 зуб
- Оливковое масло – 50 мл
- Соль
- Перец
- Перец чили – 1 шт
Способ приготовления
1. Томаты нарезаем пополам.
2. Базилик порвать руками.
3. Чеснок и перец чили измельчить.
4. Уложить все ингредиенты в миску, тщательно начать руками и оставить мариноваться 10 минут.
5. Добавить в пасту и тщательно перемешать.
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