Вкусный соус из помидоров к пасте: быстрый рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкусный соус из помидоров к пасте: быстрый рецепт

Паста – это основное блюдо, которое готовится довольно легко и поражает разнообразием вкусов. Ее можно готовить с любыми продуктами и доводить до идеала соусами.

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Именно правильно подобранный соус делает блюдо совершенным и совершенствует его вкус. Как приготовить соус из помидоров к пасте, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. Этот быстрый рецепт вам точно пригодится.

Вкусный соус из помидоров к пасте: быстрый рецепт

Ингредиенты

  • Томаты черри – 400 гр
  • Базилик – 1 пучок
  • Чеснок – 2-3 зуб
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Соль
  • Перец
  • Перец чили – 1 шт

Способ приготовления

1. Томаты нарезаем пополам.

Вкусный соус из помидоров к пасте: быстрый рецепт

2. Базилик порвать руками.

Вкусный соус из помидоров к пасте: быстрый рецепт

3. Чеснок и перец чили измельчить.

4. Уложить все ингредиенты в миску, тщательно начать руками и оставить мариноваться 10 минут.

Вкусный соус из помидоров к пасте: быстрый рецепт

5. Добавить в пасту и тщательно перемешать.

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