Видео дня
Вкусный суши-торт для новогоднего стола: простой рецепт сытного блюда
Если вы любите суши, есть отличная возможность приготовить на новогодние праздники изысканную закуску в виде суши-торта, который готовится намного проще, чем суши, а вкус будет таким же.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного суши-торта, из риса, с авокадо и красной рыбой.
Ингредиенты:
- 300 г круглозернистого риса + 400 мл воды
Заправка:
- 100 мл горячей воды
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
Начинка:
- 250 г крем-сыра
- 1 огурец
- 1 авокадо
- 2-3 листа нори
- 300 г слабосоленой рыбы
- кунжут по желанию
Способ приготовления:
1. Рис сварите, как на суши, добавляя после варки уксус, сахар и соль.
2. Выложите первым слоем на блюдо рис, сверху крем-сыр, далее порезанные нори, сыр, огурец, снова крем-сыр, авокадо, крем-сыр, рыба и сверху присыпьте кунжутом.
3. Подавайте с соевым соусом, будет очень вкусно!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: