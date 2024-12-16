Если вы любите суши, есть отличная возможность приготовить на новогодние праздники изысканную закуску в виде суши-торта, который готовится намного проще, чем суши, а вкус будет таким же.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного суши-торта, из риса, с авокадо и красной рыбой.

Ингредиенты:

300 г круглозернистого риса + 400 мл воды

Заправка:

100 мл горячей воды

2 ст.л. яблочного уксуса

1 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

Начинка:

250 г крем-сыра

1 огурец

1 авокадо

2-3 листа нори

300 г слабосоленой рыбы

кунжут по желанию

Способ приготовления:

1. Рис сварите, как на суши, добавляя после варки уксус, сахар и соль.

2. Выложите первым слоем на блюдо рис, сверху крем-сыр, далее порезанные нори, сыр, огурец, снова крем-сыр, авокадо, крем-сыр, рыба и сверху присыпьте кунжутом.

3. Подавайте с соевым соусом, будет очень вкусно!

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