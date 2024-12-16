Вкусный суши-торт для новогоднего стола: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Если вы любите суши, есть отличная возможность приготовить на новогодние праздники изысканную закуску в виде суши-торта, который готовится намного проще, чем суши, а вкус будет таким же. 

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Суши-торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного суши-торта, из риса, с авокадо и красной рыбой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 300 г круглозернистого риса + 400 мл воды

Заправка:

  • 100 мл горячей воды
  • 2 ст.л. яблочного уксуса
  • 1 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли

Начинка:

  • 250 г крем-сыра
  • 1 огурец
  • 1 авокадо
  • 2-3 листа нори
  • 300 г слабосоленой рыбы
  • кунжут по желанию

Способ приготовления:

1. Рис сварите, как на суши, добавляя после варки уксус, сахар и соль.

Из чего приготовить блюдо

2. Выложите первым слоем на блюдо рис, сверху крем-сыр, далее порезанные нори, сыр, огурец, снова крем-сыр, авокадо, крем-сыр, рыба и сверху присыпьте кунжутом.

Рыба для блюда

3. Подавайте с соевым соусом, будет очень вкусно!

Готовое блюдо

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