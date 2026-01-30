Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок, соусов. Еще из нее можно приготовить борщ, холодный борщ.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и чесноком.

Ингредиенты:

Плавленые сырки 2 шт.

Яйца вареные 2 шт.

Свекла вареная 3 шт.

Чеснок 1-2 зуб.

Греческий йогурт по вкусу

Майонез или йогурт по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натираем на крупную терку. Добавляем измельченный чеснок.

2. Заправляем греческим йогуртом и майонезом, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и готово!

Можно есть как салат, и как намазку!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: