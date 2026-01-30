Все рецепты
Вкусный свекольный салат-намазка "Розовая белочка": легкий рецепт бюджетного блюда
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок, соусов. Еще из нее можно приготовить борщ, холодный борщ.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- Плавленые сырки 2 шт.
- Яйца вареные 2 шт.
- Свекла вареная 3 шт.
- Чеснок 1-2 зуб.
- Греческий йогурт по вкусу
- Майонез или йогурт по вкусу
Способ приготовления:
1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натираем на крупную терку. Добавляем измельченный чеснок.
2. Заправляем греческим йогуртом и майонезом, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и готово!
Можно есть как салат, и как намазку!
