Вкусный свекольный салат-намазка "Розовая белочка": легкий рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
432
Вкусный свекольный салат-намазка 'Розовая белочка': легкий рецепт бюджетного блюда

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок, соусов. Еще из нее можно приготовить борщ, холодный борщ.

Вкусный свекольный салат-намазка "Розовая белочка": легкий рецепт бюджетного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и чесноком.

Вкусный свекольный салат-намазка "Розовая белочка": легкий рецепт бюджетного блюда

Ингредиенты:

  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Яйца вареные 2 шт.
  • Свекла вареная 3 шт.
  • Чеснок 1-2 зуб.
  • Греческий йогурт по вкусу
  • Майонез или йогурт по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натираем на крупную терку. Добавляем измельченный чеснок.

Вкусный свекольный салат-намазка "Розовая белочка": легкий рецепт бюджетного блюда

2. Заправляем греческим йогуртом и майонезом, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и готово!

Вкусный свекольный салат-намазка "Розовая белочка": легкий рецепт бюджетного блюда

Можно есть как салат, и как намазку!

Вкусный свекольный салат-намазка "Розовая белочка": легкий рецепт бюджетного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты