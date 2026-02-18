Вкусный свекольный салат с чесноком и сыром: чем заправить

Салат со свеклой – универсальное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Очень вкусно добавить натертый сыр, а также много чеснока. Для заправки идеально подходит сочетание майонеза и йогурта.

Идея приготовления вкусного салата со свеклой без майонеза опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

  • сыр твердый – 100 г
  • яйца вареные – 3 шт.
  • свекла вареная – 3 шт.
  • зелень – по вкусу
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • греческий йогурт – по вкусу
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натереть на крупную терку.

2. Добавить измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень.

3. Заправить греческим йогуртом и майонезом.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Перемешать – салат готов.

