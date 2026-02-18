Все рецепты
Вкусный свекольный салат с чесноком и сыром: чем заправить
Салат со свеклой – универсальное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Очень вкусно добавить натертый сыр, а также много чеснока. Для заправки идеально подходит сочетание майонеза и йогурта.
Идея приготовления вкусного салата со свеклой без майонеза опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр твердый – 100 г
- яйца вареные – 3 шт.
- свекла вареная – 3 шт.
- зелень – по вкусу
- чеснок – 1-2 зубчика
- греческий йогурт – по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натереть на крупную терку.
2. Добавить измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень.
3. Заправить греческим йогуртом и майонезом.
4. Посолить и поперчить по вкусу.
5. Перемешать – салат готов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: