Салат со свеклой – универсальное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Очень вкусно добавить натертый сыр, а также много чеснока. Для заправки идеально подходит сочетание майонеза и йогурта.

Идея приготовления вкусного салата со свеклой без майонеза опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

сыр твердый – 100 г

яйца вареные – 3 шт.

свекла вареная – 3 шт.

зелень – по вкусу

чеснок – 1-2 зубчика

греческий йогурт – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натереть на крупную терку.

2. Добавить измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень.

3. Заправить греческим йогуртом и майонезом.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Перемешать – салат готов.

