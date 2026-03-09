Если вы хотите приготовить вкусную и сытную закуску, но пироги с солеными начинками надоели, приготовьте киш. Для основы всего лишь нужно – песочное тесто и вкусная начинка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога с сыром, мясом и грибами.

Ингредиенты:

Основа:

Мука – 250 г муки

Сливочное масло – 125 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Начинка:

Куриное филе — половинка филе

Грибы (шампиньоны) — 6-7 шт.

Лук — 1 маленькая

Сыр Дорблю — треугольничек

Соль и специи — по вкусу

Заливка:

Сливки 33% — 140 г

Яйца — 2 шт.

Соль — щепотка

Способ приготовления:

1. Тесто: просей муку и добавь очень холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Разотри в крошку, как я показываю на видео. Добавь яйцо и быстро соедини все вместе в тесто. Не перемешивай слишком долго, просто сформируй шарик. Положи тесто в холодильник на полчаса.

2. Начинка: лук мелко нарежь и поджарь до золотистого цвета. Добавь нарезанные грибы и продолжай обжаривать. Затем добавь куриное филе, нарезанное кубиками, приправь солью и специями. Готовь до хорошей готовности мяса, чтобы испарилась лишняя жидкость из начинки (она нам не нужна, ведь может стечь).

3. Заливка: в отдельной посуде смешай яйца, сливки и щепотку соли.

4. После 30 минут в холодильнике, сформируй из теста основу в форме для выпечки. Проткни тесто вилкой в нескольких местах. Застели сверху пергаментом и насыпь крупу для удержания формы. Выпекай основу при 180°C в течение 20-25 минут.

5. Выложите на готовую основу начинку, сверху распредели нарезанный кубиками сыр и залей все сливочно-яичной смесью. Выпекайте киш при 180°C еще 30-35 минут, пока верх не станет золотистым, а начинка не схватится.

Дай пирогу остыть и стабилизироваться минут 25 перед нарезанием!

