Вкусный сырно-грибной киш за 30 минут: рецепт аппетитной закуски, когда гости на пороге
Если вы хотите приготовить вкусную и сытную закуску, но пироги с солеными начинками надоели, приготовьте киш. Для основы всего лишь нужно – песочное тесто и вкусная начинка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога с сыром, мясом и грибами.
Ингредиенты:
Основа:
- Мука – 250 г муки
- Сливочное масло – 125 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – щепотка
Начинка:
- Куриное филе — половинка филе
- Грибы (шампиньоны) — 6-7 шт.
- Лук — 1 маленькая
- Сыр Дорблю — треугольничек
- Соль и специи — по вкусу
Заливка:
- Сливки 33% — 140 г
- Яйца — 2 шт.
- Соль — щепотка
Способ приготовления:
1. Тесто: просей муку и добавь очень холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Разотри в крошку, как я показываю на видео. Добавь яйцо и быстро соедини все вместе в тесто. Не перемешивай слишком долго, просто сформируй шарик. Положи тесто в холодильник на полчаса.
2. Начинка: лук мелко нарежь и поджарь до золотистого цвета. Добавь нарезанные грибы и продолжай обжаривать. Затем добавь куриное филе, нарезанное кубиками, приправь солью и специями. Готовь до хорошей готовности мяса, чтобы испарилась лишняя жидкость из начинки (она нам не нужна, ведь может стечь).
3. Заливка: в отдельной посуде смешай яйца, сливки и щепотку соли.
4. После 30 минут в холодильнике, сформируй из теста основу в форме для выпечки. Проткни тесто вилкой в нескольких местах. Застели сверху пергаментом и насыпь крупу для удержания формы. Выпекай основу при 180°C в течение 20-25 минут.
5. Выложите на готовую основу начинку, сверху распредели нарезанный кубиками сыр и залей все сливочно-яичной смесью. Выпекайте киш при 180°C еще 30-35 минут, пока верх не станет золотистым, а начинка не схватится.
Дай пирогу остыть и стабилизироваться минут 25 перед нарезанием!
