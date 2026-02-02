Вкусный тертый пирог к чаю: делимся самым легким рецептом домашнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
153
Вкусный тертый пирог к чаю: делимся самым легким рецептом домашнего десерта

Тертый пирог – лучший легкий десерт без лишних заморочек. Ведь для приготовления вам понадобится всего лишь мука, масло, яйца и вкусный джем.

Вкусный тертый пирог к чаю: делимся самым легким рецептом домашнего десерта

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, хрустящего тертого пирога с вкусным джемом.

Вкусный тертый пирог к чаю: делимся самым легким рецептом домашнего десерта

Ингредиенты:

  • 420 г муки пшеничной
  • 200 г сливочного масла
  • 250 г сахара
  • 10 г сахара ванильного
  • 2 яйца
  • 10 г разрыхлителя
  • щепотка соли
  • ягодный джем или ягоды, фрукты – яблоки

Способ приготовления:

1. Сливочное масло нарежьте кубиками и переложите в миску, добавьте ванильный сахар, соль и сахар. Взбейте массу до полного объединения и пышности. После добавьте яйца по одному, муку и продолжайте взбивать массу до однородного состояния. Готовое тесто разделите на 2 части, одну оправьте в холодильник, вторую – в морозилку.

Вкусный тертый пирог к чаю: делимся самым легким рецептом домашнего десерта

2. Готовое тесто распределите по форму, наколите вилкой, сверху выложите ягоды или джем, сверху присыпьте тертым тестом.

Вкусный тертый пирог к чаю: делимся самым легким рецептом домашнего десерта

Запекайте пирог до готовности!

Вкусный тертый пирог к чаю: делимся самым легким рецептом домашнего десерта

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты