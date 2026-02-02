Тертый пирог – лучший легкий десерт без лишних заморочек. Ведь для приготовления вам понадобится всего лишь мука, масло, яйца и вкусный джем.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, хрустящего тертого пирога с вкусным джемом.

Ингредиенты:

420 г муки пшеничной

200 г сливочного масла

250 г сахара

10 г сахара ванильного

2 яйца

10 г разрыхлителя

щепотка соли

ягодный джем или ягоды, фрукты – яблоки

Способ приготовления:

1. Сливочное масло нарежьте кубиками и переложите в миску, добавьте ванильный сахар, соль и сахар. Взбейте массу до полного объединения и пышности. После добавьте яйца по одному, муку и продолжайте взбивать массу до однородного состояния. Готовое тесто разделите на 2 части, одну оправьте в холодильник, вторую – в морозилку.

2. Готовое тесто распределите по форму, наколите вилкой, сверху выложите ягоды или джем, сверху присыпьте тертым тестом.

Запекайте пирог до готовности!

