Вкусный тертый пирог к чаю: делимся самым легким рецептом домашнего десерта
Тертый пирог – лучший легкий десерт без лишних заморочек. Ведь для приготовления вам понадобится всего лишь мука, масло, яйца и вкусный джем.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, хрустящего тертого пирога с вкусным джемом.
Ингредиенты:
- 420 г муки пшеничной
- 200 г сливочного масла
- 250 г сахара
- 10 г сахара ванильного
- 2 яйца
- 10 г разрыхлителя
- щепотка соли
- ягодный джем или ягоды, фрукты – яблоки
Способ приготовления:
1. Сливочное масло нарежьте кубиками и переложите в миску, добавьте ванильный сахар, соль и сахар. Взбейте массу до полного объединения и пышности. После добавьте яйца по одному, муку и продолжайте взбивать массу до однородного состояния. Готовое тесто разделите на 2 части, одну оправьте в холодильник, вторую – в морозилку.
2. Готовое тесто распределите по форму, наколите вилкой, сверху выложите ягоды или джем, сверху присыпьте тертым тестом.
Запекайте пирог до готовности!
