Вкусный тертый пирог с ягодным джемом: рецепт самого вкусного домашнего десерта
Тертый пирог – лучший домашний десерт к чаю. Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь смешать муку, масло, яйцо. А для начинки подойдет любой джем.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, хрустящего тертого пирога, который легко готовится.
Ингредиенты:
- Мука около 400 г
- Сливочное масло или маргарин 180-250 г.
- Сахар 100-200 г (в зависимости от сладости начинки).
- Яйца 1-2 шт.
Начинка:
- 300-500 г густого варенья, джема или перетёртых с сахаром ягод.
- Щепотка соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Ванилин
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте мягкое масло с сахаром и яйцами. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем и быстро замесите эластичное тесто. Разделите тесто на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3). Меньшую часть уберите в морозилку на 30-60 минут, чтобы её было удобно тереть.
2. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму, сформировав небольшие бортики. Сверху распределите слой начинки, сверху присыпьте второй частью тертого теста.
3. Готовьте в разогретой до 180-200°C духовке около 25-35 минут до золотистого цвета.
