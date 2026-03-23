Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный тертый пирог с ягодным джемом: рецепт самого вкусного домашнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Тертый пирог – лучший домашний десерт к чаю. Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь смешать муку, масло, яйцо. А для начинки подойдет любой джем.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, хрустящего тертого пирога, который легко готовится.

Ингредиенты:

  • Мука около 400 г
  • Сливочное масло или маргарин 180-250 г.
  • Сахар 100-200 г (в зависимости от сладости начинки).
  • Яйца 1-2 шт.

Начинка:

  • 300-500 г густого варенья, джема или перетёртых с сахаром ягод.
  • Щепотка соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Ванилин

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте мягкое масло с сахаром и яйцами. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем и быстро замесите эластичное тесто. Разделите тесто на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3). Меньшую часть уберите в морозилку на 30-60 минут, чтобы её было удобно тереть.

2. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму, сформировав небольшие бортики. Сверху распределите слой начинки, сверху присыпьте второй частью тертого теста. 

3. Готовьте в разогретой до 180-200°C духовке около 25-35 минут до золотистого цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты