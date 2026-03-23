Тертый пирог – лучший домашний десерт к чаю. Готовится десерт очень просто, достаточно всего лишь смешать муку, масло, яйцо. А для начинки подойдет любой джем.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, хрустящего тертого пирога, который легко готовится.

Ингредиенты:

Мука около 400 г

Сливочное масло или маргарин 180-250 г.

Сахар 100-200 г (в зависимости от сладости начинки).

Яйца 1-2 шт.

Начинка:

300-500 г густого варенья, джема или перетёртых с сахаром ягод.

Щепотка соли

1 ч. л. разрыхлителя

Ванилин

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте мягкое масло с сахаром и яйцами. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем и быстро замесите эластичное тесто. Разделите тесто на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3). Меньшую часть уберите в морозилку на 30-60 минут, чтобы её было удобно тереть.

2. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму, сформировав небольшие бортики. Сверху распределите слой начинки, сверху присыпьте второй частью тертого теста.

3. Готовьте в разогретой до 180-200°C духовке около 25-35 минут до золотистого цвета.

