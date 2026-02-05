Тирамису – лучший домашний десерт без выпечки и теста. Стоит отметить, что готовить десерт можно и лучше – без сырых яиц, так вы точно будете уверены в безопасности десерта.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Тирамису" без сырых яиц и лишних заморочек.

Ингредиенты:

печенье "Савоярди" 150 г

сыр маскарпоне 250 г

сливки 33% 250 мл

кофе растворимый

сахарная пудра 80 г

какао для декора

Способ приготовления:

1. Кофе развести в кипятке, дать остыть.

2. Для крема: холодные сливки взбиваем миксером до загустения и, продолжая взбивать, добавляем сахарную пудру, далее добавляем сыр маскарпоне и снова взбиваем до однородной массы.

3. На дно формы выкладываем немного крема, печенье "Савоярди" погружаем в кофейную пропитку на несколько секунд и выкладываем в форму. Слой печенья покрываем половиной крема. Сверху снова выкладываем слой пропитанного печенья и покрываем оставшимся слоем крема, по желанию можно еще украсить торт кремом с помощью кондитерского мешка.

4. Убираем в холодильник на несколько часов. Достаем и посыпаем какао.

