Безопасный "Тирамису" без сырых яиц и алкоголя: самый легкий рецепт десерта без выпечки
Тирамису – лучший домашний десерт без выпечки и теста. Стоит отметить, что готовить десерт можно и лучше – без сырых яиц, так вы точно будете уверены в безопасности десерта.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Тирамису" без сырых яиц и лишних заморочек.
Ингредиенты:
- печенье "Савоярди" 150 г
- сыр маскарпоне 250 г
- сливки 33% 250 мл
- кофе растворимый
- сахарная пудра 80 г
- какао для декора
Способ приготовления:
1. Кофе развести в кипятке, дать остыть.
2. Для крема: холодные сливки взбиваем миксером до загустения и, продолжая взбивать, добавляем сахарную пудру, далее добавляем сыр маскарпоне и снова взбиваем до однородной массы.
3. На дно формы выкладываем немного крема, печенье "Савоярди" погружаем в кофейную пропитку на несколько секунд и выкладываем в форму. Слой печенья покрываем половиной крема. Сверху снова выкладываем слой пропитанного печенья и покрываем оставшимся слоем крема, по желанию можно еще украсить торт кремом с помощью кондитерского мешка.
4. Убираем в холодильник на несколько часов. Достаем и посыпаем какао.
