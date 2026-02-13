Вкусный торт из блинов к чаю: готовится без духовки
Для того, чтобы приготовить вкусный торт к чаю, можно использовать обычные тонкие блины. Приготовьте шоколадное тесто, пожарьте изделия и нарежьте их на полоски – они прекрасно сочетаются с нежным кремом.
Идея приготовления торта из блинов к чаю опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты для шоколадных блинов (10 шт.):
- яйца – 2 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- соль
- молоко – 200 мл.
- мука – 160 г
- горячая вода – 200 мл.
- какао – 2 ст.л.
Ингредиенты для крема:
- сметана – 650 г
- сахарная пудра – 130 г
- желатин – 15 г
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Для теста к яйцам с сахаром и солью ввести молоко (0,5 стакана) и половину муки.
2. Затем снова молоко, муку и какао, хорошо все перемешать, а в конце влить горячую воду.
3. Жарить их на хорошо разогретой сковороде.
4. Затем по три блина свернуть в трубочку и тоненько нарезать. Затем распустить – получатся полоски.
5. Теперь желатин залить водой и отставить.
6. К сметане комнатной температуры добавить сахарную пудру, перемешать.
7. К растопленному желатину добавить несколько ложек сметаны, перемешать и ввести основную массу.
8. Затем добавить блины и перемешать.
9. Переложить в форму с пергаментом и отставить в холодильник на 2-3 часа.
10. Вынуть из формы, по желанию украсить шоколадом, разрезать на порционные кусочки и наслаждаться.
