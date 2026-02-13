Для того, чтобы приготовить вкусный торт к чаю, можно использовать обычные тонкие блины. Приготовьте шоколадное тесто, пожарьте изделия и нарежьте их на полоски – они прекрасно сочетаются с нежным кремом.

Идея приготовления торта из блинов к чаю опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты для шоколадных блинов (10 шт.):

яйца – 2 шт.

сахар – 3 ст.л.

соль

молоко – 200 мл.

мука – 160 г

горячая вода – 200 мл.

какао – 2 ст.л.

Ингредиенты для крема:

сметана – 650 г

сахарная пудра – 130 г

желатин – 15 г

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Для теста к яйцам с сахаром и солью ввести молоко (0,5 стакана) и половину муки.

2. Затем снова молоко, муку и какао, хорошо все перемешать, а в конце влить горячую воду.

3. Жарить их на хорошо разогретой сковороде.

4. Затем по три блина свернуть в трубочку и тоненько нарезать. Затем распустить – получатся полоски.

5. Теперь желатин залить водой и отставить.

6. К сметане комнатной температуры добавить сахарную пудру, перемешать.

7. К растопленному желатину добавить несколько ложек сметаны, перемешать и ввести основную массу.

8. Затем добавить блины и перемешать.

9. Переложить в форму с пергаментом и отставить в холодильник на 2-3 часа.

10. Вынуть из формы, по желанию украсить шоколадом, разрезать на порционные кусочки и наслаждаться.

