Для того, чтобы приготовить вкусный торт к чаю, не всегда обязательно вымешивать тесто. Даже из крекеров можно сделать вкусный торт без выпекания. Для этого вам понадобится всего четыре ингредиента.

Идея приготовления ленивого торта из крекеров без выпекания опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

крекер (не соленый) – 300 г

вареная сгущенка – 350 г

сливки (33%) – 200 мл.

мороженое пломбир – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Взбить сливки с вареной сгущенкой и подожженным мороженым до кремовой текстуры.

2. Добавить крекер и смешать.

3. Форму можно использовать любую. Можно смазать растительным маслом, так будет легко достать.

4. Выложить в форму.

5. Утрамбовать и поставить в холодильник на ночь.

6. Украсить жареными орехами.

