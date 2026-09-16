Вкусный торт "Кудрявый пинчер": рецепт самого простого и вкусного десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
645
Рецепт торта
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Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных десертов – тортов, пирожных. А для начинки подойдет любой крем, а также сгущенное молоко.

Вкусный бисквитный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, яркого торта из бисквита, с вишневой начинкой.

Ингредиенты:

Бисквит:

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Кефир — 250 г
  • Растительное масло (без запаха) — 100 г
  • Мука — 240 г
  • Какао (желательно темное) — 40 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Щепотка соли
  • По желанию можно добавить эспрессо

Для начинки:

  • Вишни – 300 г
  • Сахар – 1-2 ст. л.
  • Кукурузный крахмал – 10 г

Для крема:

  • Сметана жирная – 600 г
  • Маскарпоне – 250 г
  • Ваниль
  • Сахарная пудра – 150 г

Для украшения: шоколад, сливки и орешки

Способ приготовления:

1. Бисквит: к яйцам добавляем сахар. Взбиваем миксером до образования пены. Добавляем масло и кефир. Перемешиваем. Затем добавляем все сухие ингредиенты и замешиваем тесто. Выливаем в формы. Формы нужно смазать маслом и присыпать мукой. Выпекаем при 180 С примерно 40 минут. Проверяем шпажкой. Затем бисквит остужаем и желательно поставить в холодильник минимум на час, лучше на ночь.

Тесто для бисквита

2. Для начинки: к вишне добавляем сахар (здесь по желанию, потому что я люблю кислые) и провариваем. Часть жидкости сливаем, буквально 3-4 ложки. Это будет наш сироп. Остальное загущаем крахмалом. Крахмал разводим в холодной воде.

Вишневая начинка

3. Для крема, смешиваем сливки, маскарпоне и сахар. Взбиваем. Крем должен получиться как на видео. Если он слишком густой, то немного подогрейте на водяной бане.

Крем для торта

Собираем торт, отправляем в холодильник!

Готовый торт

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