Вкусный торт "Пломбир" без выпечки и лишних заморочек: самый простой рецепт идеально быстрого десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт торта

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, легкий торт, но без выпечки, идеальным вариантом будет торт "Пломбир", основа которого – крошка из теста, и нежный заварной крем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного торта "Пломбир" без выпечки. 

Ингредиенты: 

  • мука 250 г
  • сахар 60 г
  • сливочное масло 120 г
  • соль щепотка
  • сметана 20% 500 г
  • яйцо  2 шт.
  • крахмал кукурузный 1 ст.л.
  • ванильный сахар  20 г (2 пакетика)
  • сливочное масло 50-60 г
  • сахар 120 г

Способ приготовления: 

1. Смешать мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Растереть все до образования крошки. Обжарить крошку на сковороде, помешивая, до румяности – где-то 5-6 минут.

Вкусный торт "Пломбир" без выпечки и лишних заморочек: самый простой рецепт идеально быстрого десерта

2. Крем: смешать яйца, крахмал, сметану и сахар. Варить крем, постоянно помешивая, до загустения. Как только появятся первые пузырьки, варить еще 30 секунд. Снять с плиты, добавить ванильный сахар и сливочное масло.

Вкусный торт "Пломбир" без выпечки и лишних заморочек: самый простой рецепт идеально быстрого десерта

3. Отложить 4 ст. крошки для посыпки торта сверху. Разделить оставшуюся крошку на 4 части.

Вкусный торт "Пломбир" без выпечки и лишних заморочек: самый простой рецепт идеально быстрого десерта

4. Низ формы выстелить пергаментом. На одну форму выложить часть крошки, сверху горячий крем и т.д. Сверху посыпать торт крошкой. Накрыть торт пищевой пленкой. Когда торт остынет до комнатной температуры, поставить в холодильник на 6-8 часов.

Вкусный торт "Пломбир" без выпечки и лишних заморочек: самый простой рецепт идеально быстрого десерта

