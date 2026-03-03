Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, легкий торт, но без выпечки, идеальным вариантом будет торт "Пломбир", основа которого – крошка из теста, и нежный заварной крем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного торта "Пломбир" без выпечки.

Ингредиенты:

мука 250 г

сахар 60 г

сливочное масло 120 г

соль щепотка

сметана 20% 500 г

яйцо 2 шт.

крахмал кукурузный 1 ст.л.

ванильный сахар 20 г (2 пакетика)

сливочное масло 50-60 г

сахар 120 г

Способ приготовления:

1. Смешать мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Растереть все до образования крошки. Обжарить крошку на сковороде, помешивая, до румяности – где-то 5-6 минут.

2. Крем: смешать яйца, крахмал, сметану и сахар. Варить крем, постоянно помешивая, до загустения. Как только появятся первые пузырьки, варить еще 30 секунд. Снять с плиты, добавить ванильный сахар и сливочное масло.

3. Отложить 4 ст. крошки для посыпки торта сверху. Разделить оставшуюся крошку на 4 части.

4. Низ формы выстелить пергаментом. На одну форму выложить часть крошки, сверху горячий крем и т.д. Сверху посыпать торт крошкой. Накрыть торт пищевой пленкой. Когда торт остынет до комнатной температуры, поставить в холодильник на 6-8 часов.

