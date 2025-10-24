Картофель – очень вкусный и полезный овощ, который можно тушить, варить, жарить, а также можно стушить в духовке с мясом. Для аромата и приятного вкуса добавьте специи, зелень.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного тушеного картофеля, с мясом и овощами.

Ингредиенты:

1700 г картофеля

700 г мяса

150 г лука

250 г моркови

3-4 зуб. чеснока

30 мл растительного масла или масла

5 г зелени для подачи

2 ст.л томата (по вкусу)

соль, перец, хмели сунели копченая паприка, 2-3 лавровых листа

1,5л воды

Способ приготовления:

1. Вливаем в кастрюлю масло или масло, бросаем мясо и сразу солим и печем. Перемешивая жарим 10 минут на большом огне. Добавляем морковь, лук, давим чеснок, уменьшаем огонь, перемешивая готовим 8 минут.

2. Бросаем картофель нарезанный средними кусками, специи – паприку и хмели сунели, томат и лавровый лист (его обязательно в конце приготовления достаньте и выбросьте), хорошо вымешиваем, заливаем водой чтобы покрыть картофель полностью и протушиваем под крышкой до мягкости картофеля, периодически перемешивая.

3. Выключайте тогда, когда картофель будет достаточно мягким для подачи присыпьте зеленью.

