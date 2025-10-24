Вкусный тушеный картофель с мясом: рассказываем, что обязательно добавить в блюдо

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
489
Вкусный тушеный картофель с мясом: рассказываем, что обязательно добавить в блюдо

Картофель – очень вкусный и полезный овощ, который можно тушить, варить, жарить, а также можно стушить в духовке с мясом. Для аромата и приятного вкуса добавьте специи, зелень.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного тушеного картофеля, с мясом и овощами.

Ингредиенты:

  • 1700 г картофеля
  • 700 г мяса
  • 150 г лука
  • 250 г моркови
  • 3-4 зуб. чеснока
  • 30 мл растительного масла или масла
  • 5 г зелени для подачи
  • 2 ст.л томата (по вкусу)
  • соль, перец, хмели сунели копченая паприка, 2-3 лавровых листа
  • 1,5л воды

Способ приготовления:

1. Вливаем в кастрюлю масло или масло, бросаем мясо и сразу солим и печем. Перемешивая жарим 10 минут на большом огне. Добавляем морковь, лук, давим чеснок, уменьшаем огонь, перемешивая готовим 8 минут.

2. Бросаем картофель нарезанный средними кусками, специи – паприку и хмели сунели, томат и лавровый лист (его обязательно в конце приготовления достаньте и выбросьте), хорошо вымешиваем, заливаем водой чтобы покрыть картофель полностью и протушиваем под крышкой до мягкости картофеля, периодически перемешивая.

3. Выключайте тогда, когда картофель будет достаточно мягким для подачи присыпьте зеленью.

