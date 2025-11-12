Все рецепты
Вкусный тушеный картофель с овощами для обеда и ужина: делимся рецептом вкусного блюда
Тушеный картофель – идеальный вариант блюда для сытного обеда и ужина. Готовить его можно с мясом, овощами, колбасками, сыром. А для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, добавьте специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного картофеля с овощами и сосисками.
Ингредиенты:
- картофель
- морковь 2 шт.
- лук
- сосиски
- зелень
- специи по вкусу
- плавленые сырки 2 шт.
Способ приготовления:
1. Картофель, лук и морковь порежьте, обжарьте. Добавьте специи и воду, накройте крышкой.
2. После добавьте сосиски и плавленный сыр, готовьте под крышкой до мягкости картофеля.
