Тушеный картофель – идеальный вариант блюда для сытного обеда и ужина. Готовить его можно с мясом, овощами, колбасками, сыром. А для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, добавьте специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного картофеля с овощами и сосисками.

Ингредиенты:

картофель

морковь 2 шт.

лук

сосиски

зелень

специи по вкусу

плавленые сырки 2 шт.

Способ приготовления:

1. Картофель, лук и морковь порежьте, обжарьте. Добавьте специи и воду, накройте крышкой.

2. После добавьте сосиски и плавленный сыр, готовьте под крышкой до мягкости картофеля.

