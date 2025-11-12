Вкусный тушеный картофель с овощами для обеда и ужина: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
96
Вкусный тушеный картофель с овощами для обеда и ужина: делимся рецептом вкусного блюда

Тушеный картофель – идеальный вариант блюда для сытного обеда и ужина. Готовить его можно с мясом, овощами, колбасками, сыром. А для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, добавьте специи. 

Вкусный тушеный картофель с овощами для обеда и ужина: делимся рецептом вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного картофеля с овощами и сосисками. 

Вкусный тушеный картофель с овощами для обеда и ужина: делимся рецептом вкусного блюда

Ингредиенты: 

  • картофель
  • морковь 2 шт.
  • лук
  • сосиски
  • зелень
  • специи по вкусу
  • плавленые сырки 2 шт.

Способ приготовления: 

1. Картофель, лук и морковь порежьте, обжарьте. Добавьте специи и воду, накройте крышкой.

Вкусный тушеный картофель с овощами для обеда и ужина: делимся рецептом вкусного блюда

2. После добавьте сосиски и плавленный сыр, готовьте под крышкой до мягкости картофеля.

Вкусный тушеный картофель с овощами для обеда и ужина: делимся рецептом вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты