Вкусный ужин из картофеля за 20 минут: делимся элементарным рецептом

Жареный картофель – это всегда актуально и быстро. Если нужно быстро сделать сытный ужин, приготовьте именно такое блюдо, добавив овощи, а также сочную курицу,

Идея приготовления картофеля с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 800 г-1 кг.
  • мясо – 500 г (курица-бедро, свинина)
  • лук – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • перец чили – 1/2 шт. или 0,5 ч.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • хмели-сунели – 1 ч.л.
  • кориандр – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л. (по вкусу)
  • кинза, петрушка – 25 г
  • растительное масло для обжарки

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать соломкой.

2. Обжарить до золотистой корочки и переложить на тарелку.

3. В той же сковородке обжарить мясо, посолить по вкусу.

4. Добавить нарезанный лук.

5. Всыпать специи: черный перец, паприку, кориандр и хмели-сунели.

6. Обжаривать вместе 7-10 минут.

7. Выложить болгарский перец, помидоры, измельченный чеснок и перец чили.

8. Готовить еще 10 минут, пока овощи станут мягкими.

9. Вернуть картофель, посыпать зеленью и обжарить все вместе еще 5 минут.

