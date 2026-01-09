Вкусный ужин из картофеля за 20 минут: делимся элементарным рецептом
Жареный картофель – это всегда актуально и быстро. Если нужно быстро сделать сытный ужин, приготовьте именно такое блюдо, добавив овощи, а также сочную курицу,
Идея приготовления картофеля с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 800 г-1 кг.
- мясо – 500 г (курица-бедро, свинина)
- лук – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- перец чили – 1/2 шт. или 0,5 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л. (по вкусу)
- кинза, петрушка – 25 г
- растительное масло для обжарки
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать соломкой.
2. Обжарить до золотистой корочки и переложить на тарелку.
3. В той же сковородке обжарить мясо, посолить по вкусу.
4. Добавить нарезанный лук.
5. Всыпать специи: черный перец, паприку, кориандр и хмели-сунели.
6. Обжаривать вместе 7-10 минут.
7. Выложить болгарский перец, помидоры, измельченный чеснок и перец чили.
8. Готовить еще 10 минут, пока овощи станут мягкими.
9. Вернуть картофель, посыпать зеленью и обжарить все вместе еще 5 минут.
