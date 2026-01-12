Все рецепты
Вкусный ужин из свинины и овощей в духовке: делимся сытным рецептом
Для вкусного и сытного ужина можно совместить свинину и овощи. Все это прекрасно запекается в духовке, блюдо получается очень сочным и его точно хватит на всех.
Идея приготовления сытного ужина в духовке из мяса и овощей опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- нежирная свинина (или другое мясо) – 500 г
- картофель – 500 г
- морковь – 300 г
- лук – 200 г
- чеснок – 3 зубца
- масло – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- соль, лавровый лист – по вкусу
- томаты тертые (или паста томатная с водой 1/1) – 300 г
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо, картофель и морковь.
2. Добавить измельченный лук и чеснок.
3. Сбрызнуть маслом, добавить муку, соль, лавровый лист и другие любимые специи.
4. Залить все тертыми томатами (или томатной пастой с водой).
5. Тщательно перемешать.
6. Накрыть фольгой, отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 180 градусов.
