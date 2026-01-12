Вкусный ужин из свинины и овощей в духовке: делимся сытным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
444
Для вкусного и сытного ужина можно совместить свинину и овощи. Все это прекрасно запекается в духовке, блюдо получается очень сочным и его точно хватит на всех.

Идея приготовления сытного ужина в духовке из мяса и овощей опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

  • нежирная свинина (или другое мясо) – 500 г
  • картофель – 500 г
  • морковь – 300 г
  • лук – 200 г
  • чеснок – 3 зубца
  • масло – 2 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • соль, лавровый лист – по вкусу
  • томаты тертые (или паста томатная с водой 1/1) – 300 г

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо, картофель и морковь.

2. Добавить измельченный лук и чеснок.

3. Сбрызнуть маслом, добавить муку, соль, лавровый лист и другие любимые специи.

4. Залить все тертыми томатами (или томатной пастой с водой).

5. Тщательно перемешать.

6. Накрыть фольгой, отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 180 градусов.

