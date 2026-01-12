Для вкусного и сытного ужина можно совместить свинину и овощи. Все это прекрасно запекается в духовке, блюдо получается очень сочным и его точно хватит на всех.

Идея приготовления сытного ужина в духовке из мяса и овощей опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

нежирная свинина (или другое мясо) – 500 г

картофель – 500 г

морковь – 300 г

лук – 200 г

чеснок – 3 зубца

масло – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

соль, лавровый лист – по вкусу

томаты тертые (или паста томатная с водой 1/1) – 300 г

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо, картофель и морковь.

2. Добавить измельченный лук и чеснок.

3. Сбрызнуть маслом, добавить муку, соль, лавровый лист и другие любимые специи.

4. Залить все тертыми томатами (или томатной пастой с водой).

5. Тщательно перемешать.

6. Накрыть фольгой, отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 180 градусов.

