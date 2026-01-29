Запеченный картофель с куриными крылышками – это простой и понятный ужин, который не требует сложных ингредиентов или длительной подготовки. Все готовится в одной форме или рукаве, а духовка делает основную работу. Блюдо получается сытным, ароматным и подходит для всей семьи. Особенно удобно готовить его после насыщенного дня, когда хочется домашней еды без лишних хлопот.

Идея приготовления картофеля с куриными крылышками на ужин опубликована на странице фудблогера zhannakon75 в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 600 г

овощи: картофель – 1-1,2 кг., морковь – 1 шт., лук – 1 шт.

Ингредиенты для маринада и запекания:

масло – 3 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

чеснок – 3-4 зубчика или сушеный

паприка – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

приправа к курице – по желанию

приправа для картофеля – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами.

2. Добавьте соль, черный перец, паприку, измельченный чеснок и сметану.

3. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.

4. Отложите на несколько минут.

5. Картофель очистите и нарежьте крупными кусками.

6. Морковь нарежьте кружочками или соломкой, лук – полукольцами.

7. Переложите овощи в миску, добавьте соль, перец, приправу для картофеля и масло. Все хорошо перемешайте.

8. Выложите овощи в рукав для запекания, сверху равномерно разместите куриные крылышки. Завяжите рукав и сделайте несколько проколов для выхода пара. Запекайте блюдо в разогретой до 180 °C духовке в течение 50-55 минут.

9. После этого осторожно разрежьте рукав и верните блюдо в духовку еще на 10-15 минут, чтобы крылышки и картофель подрумянились до аппетитной корочки.

10. Перед подачей по желанию посыпьте свежей зеленью.

