Вкусный ужин в духовке: как вкусно запечь картофель с куриными крылышками
Запеченный картофель с куриными крылышками – это простой и понятный ужин, который не требует сложных ингредиентов или длительной подготовки. Все готовится в одной форме или рукаве, а духовка делает основную работу. Блюдо получается сытным, ароматным и подходит для всей семьи. Особенно удобно готовить его после насыщенного дня, когда хочется домашней еды без лишних хлопот.
Идея приготовления картофеля с куриными крылышками на ужин опубликована на странице фудблогера zhannakon75 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 600 г
- овощи: картофель – 1-1,2 кг., морковь – 1 шт., лук – 1 шт.
Ингредиенты для маринада и запекания:
- масло – 3 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- чеснок – 3-4 зубчика или сушеный
- паприка – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- приправа к курице – по желанию
- приправа для картофеля – по желанию
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами.
2. Добавьте соль, черный перец, паприку, измельченный чеснок и сметану.
3. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.
4. Отложите на несколько минут.
5. Картофель очистите и нарежьте крупными кусками.
6. Морковь нарежьте кружочками или соломкой, лук – полукольцами.
7. Переложите овощи в миску, добавьте соль, перец, приправу для картофеля и масло. Все хорошо перемешайте.
8. Выложите овощи в рукав для запекания, сверху равномерно разместите куриные крылышки. Завяжите рукав и сделайте несколько проколов для выхода пара. Запекайте блюдо в разогретой до 180 °C духовке в течение 50-55 минут.
9. После этого осторожно разрежьте рукав и верните блюдо в духовку еще на 10-15 минут, чтобы крылышки и картофель подрумянились до аппетитной корочки.
10. Перед подачей по желанию посыпьте свежей зеленью.
