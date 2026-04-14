Вкусный весенний салат из черемши: как приготовить
Весной особенно хочется свежих, легких и одновременно питательных блюд. Именно в этот период появляется черемша – ароматная зелень с насыщенным вкусом и полезными свойствами. Она прекрасно сочетается с простыми ингредиентами, создавая легкие салаты на каждый день. Такой вариант станет идеальным дополнением к обеду или ужину.
Идея приготовления быстрого весеннего салата из черемши опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- черемша – 1 пучок
- яйца – 4 шт.
- огурец – 1 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить яйца до готовности.
2. Охладить их и нарезать крупными кубиками.
3. Нарезать черемшу и огурец средними кусочками.
4. Смешать все ингредиенты в миске.
5. Добавить майонез.
6. Добавить соль и перец по вкусу, осторожно перемешать.
