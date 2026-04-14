Весной особенно хочется свежих, легких и одновременно питательных блюд. Именно в этот период появляется черемша – ароматная зелень с насыщенным вкусом и полезными свойствами. Она прекрасно сочетается с простыми ингредиентами, создавая легкие салаты на каждый день. Такой вариант станет идеальным дополнением к обеду или ужину.

Идея приготовления быстрого весеннего салата из черемши опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

черемша – 1 пучок

яйца – 4 шт.

огурец – 1 шт.

майонез – 2 ст.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить яйца до готовности.

2. Охладить их и нарезать крупными кубиками.

3. Нарезать черемшу и огурец средними кусочками.

4. Смешать все ингредиенты в миске.

5. Добавить майонез.

6. Добавить соль и перец по вкусу, осторожно перемешать.

