Именно весной овощные салаты особенно актуальны. Можно взять свежую капусту, редис, зелень. А для того, чтобы сохранить всю пользу этих продуктов, сделайте правильную диетическую заправку.

Идея приготовления витаминного овощного салата с диетическим соусом опубликована на странице фудблогера lena pakhalenko в Instagram.

Ингредиенты:

редис

капуста молодая

морковь

зелень

Для соуса:

греческий йогурт – 4-5 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

чеснок – 2-3 зубчика

сок половины лимона

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту тонко измельчить.

2. Морковь натереть на терке.

3. Редиску нарезать кружочками или полукружочками.

4. Зелень мелко нарезать.

5. В большой миске смешать все овощи.

6. Для соуса: в отдельной миске соединить греческий йогурт, майонез, горчицу, мед, измельченный чеснок, лимонный сок.

7. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.

8. Заправить салат соусом, перемешать и дать постоять 5-10 минут.

