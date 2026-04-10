Вкусный весенний салат из свежей капусты и редиса: чем заправить
Именно весной овощные салаты особенно актуальны. Можно взять свежую капусту, редис, зелень. А для того, чтобы сохранить всю пользу этих продуктов, сделайте правильную диетическую заправку.
Идея приготовления витаминного овощного салата с диетическим соусом опубликована на странице фудблогера lena pakhalenko в Instagram.
Ингредиенты:
- редис
- капуста молодая
- морковь
- зелень
Для соуса:
- греческий йогурт – 4-5 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сок половины лимона
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту тонко измельчить.
2. Морковь натереть на терке.
3. Редиску нарезать кружочками или полукружочками.
4. Зелень мелко нарезать.
5. В большой миске смешать все овощи.
6. Для соуса: в отдельной миске соединить греческий йогурт, майонез, горчицу, мед, измельченный чеснок, лимонный сок.
7. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.
8. Заправить салат соусом, перемешать и дать постоять 5-10 минут.
