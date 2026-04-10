Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный весенний салат из свежей капусты и редиса: чем заправить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
942
Вкусный весенний салат из свежей капусты и редиса: чем заправить

Именно весной овощные салаты особенно актуальны. Можно взять свежую капусту, редис, зелень. А для того, чтобы сохранить всю пользу этих продуктов, сделайте правильную диетическую заправку.

Идея приготовления витаминного овощного салата с диетическим соусом опубликована на странице фудблогера lena pakhalenko в Instagram.

Вкусный весенний салат из свежей капусты и редиса: чем заправить

Ингредиенты:

  • редис
  • капуста молодая
  • морковь
  • зелень

Для соуса:

  • греческий йогурт – 4-5 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сок половины лимона
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусный весенний салат из свежей капусты и редиса: чем заправить

1. Капусту тонко измельчить.

2. Морковь натереть на терке.

Вкусный весенний салат из свежей капусты и редиса: чем заправить

3. Редиску нарезать кружочками или полукружочками.

4. Зелень мелко нарезать.

Вкусный весенний салат из свежей капусты и редиса: чем заправить

5. В большой миске смешать все овощи.

6. Для соуса: в отдельной миске соединить греческий йогурт, майонез, горчицу, мед, измельченный чеснок, лимонный сок.

Вкусный весенний салат из свежей капусты и редиса: чем заправить

7. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.

8. Заправить салат соусом, перемешать и дать постоять 5-10 минут.

Вкусный весенний салат из свежей капусты и редиса: чем заправить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты